Amici, una professionista lascia il programma: le sue parole

Una professionista del talent show Amici di Maria De Filippi lascia il programma: ecco le sue parole pubblicate sui social

Una nuova stagione di Amici volge al termine. Il talent show condotto da Maria De Filippi quest’anno ha subito una rivoluzione. Oltre all’ingresso di due nuovi format, Amici Celebrities e Amici Speciali, il programma ha dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria. L’arrivo del temutissimo Coronavirus ha costretto la produzione a fare a meno del pubblico in studio, parte fondamentale del programma. La nuova edizione di Amici Speciali, inoltre, è stata rimandata di qualche settimana. Il talent show di Maria De Filippi è tornato a piccoli passi alla normalità e ieri erano presenti in studio anche novanta persone che hanno riempito il vuoto lasciato dal pubblico sugli spalti. Come sempre, Maria De Filippi fa da apri fila per gli altri programmi. Venerdì 5 giugno andrà in onda la finalissima di Amici Speciali (QUI LE ANTICIPAZIONI).

Amici, una professionista lascia il programma

Ieri sera è andata in onda la semifinale di Amici Speciali, spin-off del talent show condotto da Maria De Filippi. In studio sono stati decretati i quattro finalisti del programma: Michele Bravi, Irama, Ale Gaudino e The Kolors. Durante il programma, Eleonora Abbagnato, che fa parte della giuria di qualità, si è esibita con una coreografia ‘improvvisata’ di pole dance. Il suo balletto ha fatto molto discutere e mormorare il web. Il popolo dei social network ha notato anche una pesante assenza. Ieri, infatti, non era presente in studio Elena D’Amario, una delle migliori ballerine professioniste del programma. La D’Amario, con un post sul suo account Instagram, ha salutato il programma: “Anche questo progetto l’abbiamo portato a termine con un super Team in un momento tanto difficile. Tornare sul set con persone fantastiche, generose e appassionate del proprio lavoro non ha prezzo”.

La ballerina professionista dunque non sarà presente nella prossima puntata di Amici Speciali, in onda venerdì 5 giugno su Canale 5. Non sappiamo se farà parte del cast della prossima edizione del talent show.