Chi è Ciro Giustiniani: tutto quello che c’è da sapere sull’attore comico, a partire dalla carriera fino al rapporto magnifico con la moglie!

E’ senza dubbio uno dei volti più simpatici del panorama televisivo italiano: Ciro Giustiniani lo abbiamo conosciuto in ‘Made in Sud’ ed il programma comico gli ha permesso di avere successo. E’ nato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli ed è il re dell’improvvisazione: sono tanti i personaggi che ha interpretato nello show di Rai Due. Ricordiamo San Gennaro, l’operaio di Pomigliano, Don Ciro del Boss delle Cerimonie! Le sue sono esibizioni tutte da ridere: in molti l’hanno definito jukebox della comicità. Ma conoscete tutti com’è iniziata la sua carriera e qualche curiosità sulla sua vita? Vi sveliamo tutto.

Ciro Giustiniani: gli inizi, i personaggi di Made in Sud ed il rapporto con la moglie

Ciro Giustiniani è nato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, il 4 dicembre 1977 ed è un comico, monologhista, attore, improvvisatore ed anche scrittore! Ha mosso i suoi primi passi partecipando ad un corso di recitazione del Teatro Totò di Napoli. La sua carriera è iniziata grazie a Tunnel Comedy Club di Napoli grazie al quale affinò le sue doti da cabarettista: è fin dai tempi del liceo, che grazie ad alcuni amici, improvvisava scenette e sketch. Da lì capii di avere una dote ed infatti la sua bravura gli ha permesso di avere un enorme successo. Nel 2007 ha vinto il Premio Charlot. Il vero successo l’ha raggiunto quando è entrato a far parte del cast di Made in Sud, lo show comico che va in onda su Rai Due. L’attore è uno dei comici protagonisti del programma: famosi sono i suoi personaggi come San Gennaro, Pigroman, l’operaio di Pomigliano e poi il personaggio che ha fatto innamorare di lui il pubblico, Don Ciro. Giustiniani ha caricato molto la sua imitazione del Boss delle Cerimonie, soprattutto sul modo di parlare e gesticolare, ma si è dimostrato il vero volto della comicità! Ciro Giustiniani ha anche recitato in alcuni film come “Il Principe Abusivo” con Alessandro Siani e “Colpi di Fortuna” con Christian De Sica e Luca e Paolo. Ha inoltre scritto un libro, ‘Per mia madre sorridere era già italiano’: il comico si è sempre mostrato molto unito alla sua famiglia. Sua moglie è la ‘colonna portante della sua vita’: si chiama Virginia e tra loro c’è un amore davvero incredibile. Lo scorso ottobre, la coppia ha festeggiato il settimo anniversario di matrimonio, come si legge in un post pubblicato su Instagram proprio in quella data. Alcuni siparietti messi in scena dall’attore sui social, sono proprio insieme alla sua dolce metà: che coppia! In una recente intervista a Il Mattino, il comico ha rivelato che dopo cena in periodo di quarantena dovuta all’emergenza Coronvirus, decideva di esibirsi per la figlia e la moglie. L’attore dal 31 maggio alle 13.50 arriva su Real Time con ‘La domenica più tradizionale’. Sarà ospite di famiglie campane mentre la nonna lo seguirà in tv giudicando accoglienza e menù: ci sarà tanto da ridere!