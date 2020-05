Gigi D’Alessio cosa faceva prima di diventare un cantante?

Che cosa faceva Gigi D’Alessio prima di diventare un cantante di successo?

Questa sera va in onda un appuntamento speciale su Rai 1 dedicato a Gigi D’Alessio. Si intitola Gigi Questo Sono io ed è uno show in cui andiamo a scoprire lati sconosciuti del cantante napoletano che in qualche modo si racconta a cuore aperto. Su di lui e sulla sua vita se ne sono dette di ogni. Abbiamo analizzato approfonditamente ogni suo momento, soprattutto incentrandosi sulla relazione con la cantante Anna Tatangelo. La loro storia d’amore, da cui è nato anche un figlio, ha fatto sognare tutti. Anche ora che è finita, nessuno smette di sperare nel ritorno di fiamma. Ma ci sono lati dell’aspetto della vita di Gigi d’Alessio che non tutti conoscono e che non vengono nemmeno spesso raccontati. Ad esempio come è iniziata la carriera di Gigi D’Alessio?

Cosa faceva Gigi d’Alessio prima di diventare un cantante

Il cantante napoletano ha sempre adorato la musica. E questa ha sempre fatto parte della sua vita. Ultimo figlio di una famiglia numerosa che viveva tra Bagnoli e Fuorigrotta, ha sempre adorato la musica e ha sempre fatto il possibile per trasformarla in una ragione di vita. Così già da piccolo inizia a studiare svariati strumenti musicali a cominciare dalla fisarmonica che gli aveva regalato il padre. Studia comunque solfeggio e tutto il mondo delle note, fino a raggiungere il suo primo incarico importante. A soli 23 anni infatti, prima ancora di diventare un musicista e cantante di successo, diventa direttore dell’Orchestra Scarlatti dopo aver conseguito il diploma in pianoforte. Dopo questo primo impiego, siamo ormai nel cuore degli anni ‘90, Gigi D’alessio lavora con tanti nomi importanti della musica napoletana. Soprattutto però, altro primo lavoro importante legato sempre al mondo della musica, è quello che lo vede diventare il pianista ufficiale di Mario Merola.

Da quel momento in poi la carriera di Gigi D’Alessio, come sappiamo, ha nettamente spiccato il volo. Si parla di grandi successi di vendite, ma anche emozionanti live in America davanti al Presidente dell’epoca, Bill Clinton.

Insomma, anche se magari ultimamente ci siamo un po’ più concentrati sul gossip inerente la sua storia d’amore con Anna Tatangelo non possiamo dimenticare la carriera pazzesca fatta da Gigi e tutti i successi ottenuti ancora prima di diventare un cantante di successo.