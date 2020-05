Consigli e suggerimenti per pulire e disinfettare la propria auto a casa e viaggiare sicuri durante la pandemia di Coronavirus.

L’automobile, la nostra per lo meno, è sempre stata un porto sicuro che ci ha portato a casa, salvato da appuntamenti terribili, protetto da temporali e ci ha portato a scoprire mondi nuovi in vacanza. Oggi però, con l’avvento del Coronavirus anche l’automobile potrebbe diventare un ricettacolo di pericolosi virus e batteri e quindi sapere come disinfettarla e come pulirla diventa fondamentale per viaggiare in tranquillità.

Che prodotti bisogna utilizzare per pulire l’automobile?

Dovete tenere presente, come prima cosa per igienizzare la vostra auto, che non tutti i detergenti che avete a casa vanno bene, anzi. Ce ne sono alcuni che potrebbero rovinare i rivestimenti dei sedili o del volante. Se non vi sentite sicuri non preoccupatevi perché oggi moltissimi gommisti e meccanici si sono adoperati con i prodotti giusti per disinfettare la vostra auto e lo potranno fare loro per voi. Se però non vi fidate e non volete spendere ecco qualche dritta per igienizzare l’automobile.

La prima cosa da sapere riguarda i detergenti da utilizzare. Per essere efficaci devono essere a base di etanolo, cloro, alcol o candeggina, ma la concentrazione è molto importante. Se infatti usate cloro e candeggina dovete fare attenzione che siano molto diluiti per non rovinare l’interno dell’auto. Stessa cosa per l’etanolo che però, per essere efficace deve essere in concentrazione non inferiore al 70%. Inoltre se avete gli interni in pelle vi consigliamo di usare solo prodotti in commercio appositi per evitare di rovinare per sempre i rivestimenti dell’auto.

Quali sono le parti da pulire meglio nell’auto?

Per quanto riguarda poi le parti dell’automobile da pulire non dovete fare chissà che cosa. I punti critici diciamo sono sicuramente il volante, la leva del cambio e del freno a mano. La maniglia interna dell’auto e quella esterna e la pulsantiera della radio. Insomma, tutto ciò che usate più spesso.

Indossate sempre guanti e mascherina quando fate questa operazione così sarete certi di non contaminarvi, ma anche di non respirare i prodotti utilizzati per la pulizia che possono essere dannosi.