Alessandra Amoroso posta la foto con la sorella: lo scatto è da brividi

Gli auguri di compleanno di Alessandra Amoroso per la sorella Marianna.

Alessandra Amoroso è una cantante che, ormai abbiamo imparato a conoscerla, ama follemente la sua famiglia. Sia quella naturale con i genitori e la sorella Marianna; sia quella che lei chiama Big Family, ossia la famiglia allargata con i suoi fan che la sostengono da quando era protagonista di Amici di Maria De Filippi. La Amoroso negli anni ci ha mostrato sempre i membri della sua famiglia, la mamma, i nonni, le nipoti e anche la sorella Marianna Amoroso. Solo che nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram per farle gli auguri di compleanno la somiglianza tra le due fa venire i brividi.

La sorella di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso ha postato una foto della sorella Marianna. Sono insieme su un divano ed è un selfie semplice, rilassato, ma che fa cadere l’occhio su un dettaglio pazzesco. Le due hanno lo stesso sorriso, lo stesso taglio del viso e una somiglianza molto forte nonostante la differenza d’età. Tutto normale, direte voi, sono sorelle. Già, ma ciò che non è così comune vedere è la stessa luce negli occhi e le stessa bontà che traspare proprio dalla foto. Una grande emozione visiva accompagnata da una sorta di dichiarazione d’amore che Alessandra fa alla sorella.

Alessandra Amoroso, Comunque Andare: il video della sua canzone

La dedica a Marianna per il compleanno

Lo scatto della cantante su Instagram è accompagnato ovviamente da un didascalia che comincia con le dolci parole: “Tu,piccola ninni…”. Alessandra prosegue sottolineando come la sorella sia cresciuta anche se lei fa quasi fatica a crederci. “Stai diventando una donnina ormai ed è difficile accettarlo! Ricordo me te e la Chicca piccoline in barca,dalla nonna, i tuoi pianti e le tue sopracciglia rosse…”. Un quadro di famiglia che chiaramente mano a mano che la vita va avanti rischia di spezzarsi.

Nel loro caso non è così, ma la vita le ha comunque portate lontane: “Mi manca tutto questo…ma sono felice per te oggi che stai costruendo la tua nuova vita – chiosa la Amoroso – Ed io sarò sempre accanto a te vedendoti crescere,gioendo delle tue vittorie! Tanti auguri ninni mia…ti amo,tua Ale!”. Chi non vorrebbe una sorella così?