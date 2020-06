Live – Non è la D’Urso, scontro tra due ospiti: volano parole grosse

Nella puntata di ieri sera di Live – Non è la D’Urso c’è stato uno scontro in studio tra due ospiti e sono volate parole grosse: ecco di chi si tratta

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, talk show in onda in prima serata su Canale 5 e condotto da Barbara D’Urso. La puntata è stata ricca di esclusive, interviste e soprattutto scontri molto accesi. La D’Urso si è occupata ancora di Coronavirus, intervistando il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e poi ha analizzato il caso delle mascherine contraffatte, intervistando in studio una delle indagate, Veronica Pivetti. Dall’attualità, come spesso accade, è passata al gossip e all’intrattenimento. Ci sono stati due confronti molto accesi: il primo tra Cristiano Malgioglio, che è caduto in diretta, e Loredana Lecciso; il secondo tra due ex concorrenti del Grande Fratello, Gennaro Lillio e Gianmarco Onestini.

Live – Non è la D’Urso, scontro tra due ospiti in studio

Oltre al confronto-scontro tra Malgioglio e Loredana Lecciso, nella puntata di ieri sera del talk di Barbara D’Urso c’è stato uno scontro molto acceso tra Gennaro Lillio e Gianmarco Onestini. I due nella casa del Grande Fratello erano molto amici, ma una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia hanno preso due strade diverse. Gennaro ha chiuso la sua storia d’amore con Francesca De Andrè e vive tra Napoli e Milano; Gianmarco, invece, ha partecipato ad altri reality in Spagna, tra cui il Gran Hermano. Nello studio di Live, Gennaro ha accusato Gianmarco di essere cambiato una volta uscito dalla casa: “Ci siamo allontanati, perché dall’uscita dalla Casa ci siamo beccati tre quattro volte. Ovunque mi incontrava non mi salutava mai. Cercava di evitarmi”. Gennaro poi ha rincarato la dose, lanciando un’accusa molto pesante al suo ex coinquilino: “Sei una marionetta di tuo fratello Luca Onestini, fai tutto ciò che ti dice lui. Lo sai benissimo che è così”. Gianmarco, invece, si è difeso, dicendo: “Gennaro sei un condardo. Non mi ha mai detto niente, hai aspettato questo programma per dirmi le cose in faccia. Non hai avuto la dignità di prendere il telefono e chiamarmi, o il coraggio di mandarmi un messaggio su Instagram”.

Nella discussione poi è entrata anche Francesca De Andrè, ex fidanzata di Gennaro, che ha accusato il fratello di Luca Onestini: “Gianmarco, posso raccontare aneddoti in cui mi parlavi male di Gennaro, dicendo che era invidioso di te. Iniziamo a essere un po’ più onesti”.