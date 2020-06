Morgan, la confessione sull’ex moglie Asia Argento all’interno della sua biografia: “Mi picchiava nel sonno”, il racconto dell’artista e cantante

E’ qualche settimana che ormai l’ex frontman dei Bluvertigo è diventato padre per la 3 volta. La piccola Maria Eco è nata dall’amore con l’attuale compagna Angelica, con cui preferisce rimanere lontano dai riflettori. La donna infatti non appartiene al mondo dello spettacolo e pare volerci rimanere fuori. I due non appaiono mai insieme neanche sui social, l’unica cosa di lei che vi è sul profilo del cantante sono le bellissime dediche d’amore che l’uomo le scrive. Nel corso degli ultimi anni i due anni, la coppia si è ritrovata a dover affrontare non poche situazioni spiacevoli, nonostante ciò questo non pare aver intaccato il loro sentimento, anzi, pare averlo rafforzato. Della donna, il cantante racconta che è stata come una benedizione e che per lui ha significato un nuovo inizio con nuove consapevolezze e con la voglia di migliorarsi. Insomma pare proprio che Angelica sia una donna molto speciale agli occhi del cantante, che prima di lei ha avuto due relazioni molto travagliate… Stiamo parlando di Asia Argento e Jessica Mazzoli.

Morgan, la confessione su Asia Argento: “Mi picchiava nel sonno”

Il primo grande amore del cantante è stata probabilmente l’ex compagna Asia Argento, figlia del famosissimo regista Dario, dalla quale ha avuto una figlia Anna Lou. I due erano particolarmente affiatati all’epoca ed era difficile non notare l’alchimia e l’elettricità che c’era tra di loro. Nonostante ciò, i due però hanno iniziato ad avere sempre più discussioni ed alti e bassi, fin quando poi non hanno interrotto la loro storia, separandosi. Da allora l’amore ha lasciato spazio all’astio che è cresciuto sempre di più ed è stato portato anche nei salotti tv. I due non sono riusciti a trovare dei punti d’incontro, tanto da mandare avanti delle lotte interminabili soprattutto riguardo la ormai quasi donna Anna Lou. Asia e Morgan continuano a non riuscire ad avere un buon rapporto e nel frattempo l’uomo ha pubblicato il suo libro autobiografico, ne quale parla anche di lei. Il libro ‘Essere Morgan. La casa Gialla’, è stato pubblicato da La Nave di Teseo ed è il primo di una trilogia.

All’interno del libro Morgan parla della Argento come una donna non semplice, in particolare: “Asia mi ha accusato di non essere presente con le figlie? Ma ti credo! Mi faceva una guerra, mi picchiava durante il sonno, di notte mi trovavo i pugni in faccia. Mi ha conciato per le feste e si lamenta pure che non ci sono? Io ho sempre fatto quello che dovevo fare, sia economicamente che come presenza fisica, poi però portano via le figlie, si lamentano”. Tra i due pare non ci sia uno spiraglio di pace, ma vedremo se la Argento ribatterà alle parole dell’ex compagno scritte nella sua autobiografia. Vi aggiorneremo non appena avremmo ulteriori notizie.