Morgan, il toccantissimo messaggio per la compagna e la figlia nata qualche settimana fa: “Angelica per me era come vedere me stesso rinascere”

Morgan è uno dei personaggi più camaleontici e caleidoscopici del panorama televisivo e musicale Italiano. L’artista è stato per anni uno dei volti iconici di X-Factor, nel ruolo di giudice e riuscendo a sfornare grandissimi artisti con grandi successi. Anni fa è stato spesso al centro del gossip per la sua relazione con la figlia del grande regista Dario Argento, Asia Argento, da cui ha avuto una figlia. La ragazza Anna Lou Castoldi ha ormai 19 anni e spesso la Argento ha dichiarato che i rapporti con l’ex non erano dei migliori, nonostante l’amore per la figlia. Dopo la relazione con Asia Argento durata moltissimi anni, il cantante ha avuto poi una relazione con Jessica Mazzoli con cui ha avuto un’altra figlia. Dopo la fine della loro storia il cantante ha intrapreso una storia con un’altra donna ben lontana dal mondo dello spettacolo.

Morgan lo scorso anno ha reso nota la sua relazione con una donna di nome Angelica, i due hanno mantenuto il massimo riserbo sulla loro relazione, nonostante la figura molto in vista del cantante. I due non appaiono mai pubblicamente insieme e l’uomo mantiene la massima discrezione sulla sua storia con la donna, da cui ha avuto un’altra figlia. Lo scorso marzo è divenuto padre per la terza volta e proprio in merito a questo lieto evento il cantante si è sempre professato estremamente emozionato. La gioia è stata decisamente palpabile, nonostante abbia mantenuto sia la madre che la bambina lontano dai social e dai riflettori. Eppure oggi pomeriggio non ha potuto fare altro che dedicare un bellissimo post alle sue donne che sembrano davvero aver spinto l’uomo a volersi migliorare.

In particolare, il cantante ha scritto: “C’è stato un tempo meraviglioso in cui guardare Angelica per me era come vedere me stesso rinascere, pulito, bello come il sole, e la ringrazierò per sempre perché mi ha guardato con quella purezza e quel rispetto che mi ha fatto migliorare nella vita, e di certo è stato amore. Ora vorrei tanto cullare la piccola Maria Eco e sentirla piangiucchiare e smettere e dormire al mio inventare una ninna nanna assurda e irripetibile che però per lei significa la voce di un papà che le sta entrando nel cuore e sarà quella cosa che ci legherà talmente forte che ci riconosceremo sempre e ogni volta che la sentirà capirà che sta con quel papà che la protegge e le toglie le paure e i dolorini e la fa addormentare”. Il cantante sembra davvero innamoratissimo sia della compagna, che della piccola arrivata, che evidentemente gli ha regalato una nuova gioia e lo ha spinto a voler fare ancor di più e ancora meglio. Come si può ben capire anche dal suo lunghissimo ed emozionante post su Instagram.