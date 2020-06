Durante la diretta di ieri di Domenica In, Mara Venier ha ricevuto uno splendido gesto da parte di Eleonora Daniele su Instagram: cos’è successo.

Siamo quasi giunti alle battute d’arresto di questa incredibile e stupefacente edizione di Domenica In. Sarà proprio per questo motivo che, soprattutto in queste ultime puntate, Mara Venier sta regalando dei momenti davvero unici del suo show. Anche nell’appuntamento di Domenica 31 Maggio, seppure un piccolo incidente prima della diretta, la conduttrice è stata davvero impeccabile. Riuscendo, così, a regalare più di tre ore di diretta televisiva più che uniche. Gli ospiti di questa puntata di fine Maggio, ammettiamolo, è stata piena di ospiti davvero incredibili, ma anche di vere e proprie emozioni. Impossibile, infatti, non ricordare di quando Mara, terminato il collegamento con Giovanna Botteri, si è commossa nel ringraziare la sua squadra. Oppure, di quando, per la nascita della primogenita di Eleonora Daniele, la madrina della piccola Carlotta ha voluto farle un regalo davvero speciale. Se inaspettato è stato l’omaggio della Venier per la conduttrice di Storie Italiane, altrettanto è stato lo splendido gesto dell’ex concorrente del Grande Fratello sul suo canale social ufficiale. Ecco i dettagli.

Mara Venier, splendido gesto di Eleonora Daniele durante Domenica In

Il rapporto che c’è tra Eleonora Daniele e Mara Venier, ammettiamolo, è davvero speciale. Non è un caso, infatti, se la conduttrice di Storie Italiane ha scelto proprio la ‘zia’ d’Italia come madrina della sua piccola Carlotta e se, durante la diretta di ieri 31 Maggio di Domenica In, la Venier ha scelto di omaggiare la sua cara amica con un filmato davvero unico. Pochissimi giorni fa, l’ex concorrente del Grande Fratello e il suo compagno Giulio sono diventati genitori per la prima volta. È proprio per questo motivo che la zia Mara ha voluto riservare per loro e la piccola Carlotta delle immagini davvero speciali. Immagini che, come dicevamo precedentemente, hanno fatto breccia nel cuore della Daniele. Che, prontamente, ha voluto compiere a sua volta un gesto davvero splendido per la Venier. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme!

Ecco. È proprio questo splendido gesto che, appena visionato l’omaggio che Mara Venier ha voluto riservare per la nascita della piccola Carlotta, Eleonora Daniele ha fatto nei confronti della madrina di sua figlia. Non soltanto, quindi, ha ‘repostato’ il video mandato in onda a Domenica In, ma ha anche speso delle parole davvero speciali. ‘Grazie alla madrina del mio cuore per questo filmato che mi ha fatto commuovere oggi, sempre straordinaria’, si legge in questo post social. Che, da come si può chiaramente intuire, descrive alla grande lo speciale rapporto che c’è tra le due stelle della televisione.