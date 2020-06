Morto Roberto Gervaso: lo scrittore e giornalista ci lascia a 82 anni

E’ morto Roberto Gervaso: purtroppo lo scrittore e giornalista del Tg5 ci lascia all’età di 82 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella famiglia

Roberto Gervaso è stato un grande autore e giornalista italiano, che ci ha lasciato quest’oggi all’età di 82 anni. L’uomo si è spento all’età di 82 anni a seguito ad una malattia in un ospedale di Milano. L’uomo è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia, tra cui la moglie Vittoria e la figlia Veronica, attuale giornalista del Tg5. Non sono stati resi noti i dettagli della sua malattia, ma dalle prime dichiarazioni pervenute, non pare sia a causa del Virus del Covid 19. Uomo distinto e di grandissima cultura, aveva fatto della propria vita un’opera d’arte, come i libri che scriveva. Sempre in giro per il mondo e con i libri in mano, ha scritto decine di testi che negli anni sono divenuti apprezzati e studiati. Sua figlia si è probabilmente innamorata del giornalismo guardando papà Roberto, e come lui ha voluto percorrere questa strada, approdando in prima tv su canale 5.

Morto Roberto Gervaso: chi era lo scrittore e giornalista che ci ha lasciato all’età di 82 anni

Roberto Gervaso era nato a nella Capitale sotto il segno del cancro il 9 luglio del 1937 ed era un giornalista, autore e conduttore. Le sue opere sono tradotte in moltissimi Paesi del Globo, tra cui: Stati Uniti, Canada, America Latina, Spagna, Portogallo, Gran Bretagna, Francia, Germania, Giappone, Bulgaria, Polonia, Romania. Roberto oltre ad essere stato un giornalista di successo, è stato anche un popolare personaggio della tv, dove si presentava con i suoi famosi papillon colorati. L’uomo aveva studiato tra il nostro Paese e gli Stati Uniti e si è laureato in Lettere Moderne, con una tesi sul filosofo Tommaso Campanella. Dopo la Laurea ha iniziato a collaborare con quotidiani e periodici, e successivamente anche in radio e televisione. Tra le sue grandi passioni c’era sicuramente la storia, infatti per anni è stato un grande divulgatore scrivendo decine di libri pubblicati poi da Rizzoli, Bompiani e Mondadori.

Un uomo incredibilmente colto, lucido e carismatico che nel corso degli anni ha dato un contributo tangibile alla scrittura di testi storici, per lo studio o per l’informazione personale. Non ci resta che stringerci attorno al dolore della famiglia, della moglie Vittoria e della figlia Veronica.