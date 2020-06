Rino Gattuso, gravissimo lutto per l’attuale allenatore del Napoli: è morta la sorella di 37 anni, la donna era ricoverata da mesi.

Una notizia davvero spiacevole: pochissime ore fa, Rino Gattuso è stato colpito da un grave lutto. Sua sorella, purtroppo, è morta alla sola età di 37 anni. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, lo scorso 3 Febbraio, la giovanissima donna è stata colpita da un malore. E che, immediatamente, sia stata trasportato all’ospedale di Busto Arsizio. Dove, nelle scorse ore, purtroppo è venuta a mancare. Già all’epoca del suo malore, l’attuale allenatore del Napoli era stato informato. Ed è per questo motivo che, subito dopo la trasferta con la squadra di calcio del capoluogo campano, il tecnico sportivo aveva rinunciato a prendere parte alla conferenza stampa. Appena appresa la notizia, infatti, l’ex campione del Mondo si era recato a Varese, città dove tuttora risiede tutta la sua famiglia e quella di sua sorella. Qualche ora fa, però, la spiacevole notizia.

Rino Gattuso, grave lutto: è morta sua sorella

Era il 3 Febbraio scorso quando la sorella di Rino Gattuso ha avvertito un malore presso la sua abitazione a Gallarate, in provincia di Varese. Trasportata immediatamente nell’ospedale di Busto Arsizio in codice rosso, la giovanissima donna è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Ed, in seguito, ricoverata in terapia intensiva. È proprio per questo motivo che l’allenatore del Napoli, appena appresa la notizia del ricovero di sua sorella, aveva deciso di non partecipare alla conferenza stampa della squadra di calcio che, nel frattempo, era in trasferta per il match contro la Sampdoria, e di recarsi immediatamente a Varese. Da quel momento, sono trascorsi quasi quattro mesi, e soltanto pochissime ore fa, l’ex campione del mondo è venuto a conoscenza della morte di sua sorella.

Francesca Gattuso, questo è il nome della giovanissima donna sorella dell’allenatore del Napoli, aveva 37 anni ed, in seguito ad un malore, è morta nell’ospedale di Busto Arsizio. L’ex campione del mondo è venuto a conoscenza di questa spiacevolissima notizia mentre era a Castelvolturno, dove la squadra del Napoli si allena. Ed, immediatamente, si è messo in viaggio per Varese. Sentite condoglianze per questo grave lutto al mister Gattuso.

