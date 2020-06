Elena Santarelli pubblica uno scatto da brividi per un giorno speciale: “Non ho bisogno di aggiungere un testo”, ecco cosa ha appena condiviso la showgirl sul suo profilo Instagram.

Elena Santarelli è una delle showgirl più amate e apprezzate dal pubblico. Il suo talento e la sua incredibile bellezza l’hanno resa famosa e super seguita, in tv come sui social. Negli ultimi anni, poi, a causa della terribile malattia che ha colpito suo figlio Giacomo, oggi fortunatamente guarito, la showgirl si è fatta conoscere ancora di più, perché ha deciso di condividere con i suoi fan il difficile percorso che ha attraversato insieme alla sua famiglia, diventando un vero e proprio simbolo per tante mamme costrette ad affrontare il calvario della malattia dei propri figli. Questa difficile esperienza, che ha avuto fortunatamente un lieto fine, ha avvicinato ancora di più Elena ai suoi seguaci e ha unito in maniera incredibile la sua famiglia, rafforzando anche il suo rapporto con il marito Bernardo Corradi. A proposito di questo, poco fa la showgirl ha condiviso uno scatto da brividi sul suo profilo Instagram per celebrare un giorno davvero speciale: ecco cosa ha appena pubblicato.

Elena Santarelli, scatto da brividi per un giorno speciale: “Non ho bisogno di aggiungere testo”, ecco cosa ha pubblicato

Elena Santarelli è sempre molto presente e attiva sui social e condivide davvero molto con i suoi fan, dai momenti familiari a quelli di lavoro, passando per le sue riflessioni personali e le sue emozioni, sia belle che brutte. Poco fa, ad esempio, la showgirl ha pubblicato sul suo profilo uno scatto emozionante e davvero da brividi, con il quale ha voluto festeggiare il suo anniversario di matrimonio, celebratosi il 2 giugno del 2014. L’immagine vede Corradi con Elena in braccio. I due si scambiano un tenero bacio, mentre tutti gli invitati intorno a loro applaudono felici. Lo scatto parla da solo e lo ha sottolineato la stessa Elena nella didascalia: “Non ho bisogno di aggiungere un testo a questa bellissima foto”, ha scritto la showgirl, aggiungendo un cuore alle sue parole. Tra i tanti hashtag dell’immagine c’è anche ‘L’amore vince su tutto’, che è sicuramente una parola d’ordine per la Santarelli e per la sua famiglia.

Inutile dire che lo scatto ha ottenuto in pochissimo tempo migliaia di like e tantissimi commenti di auguri da parte di amici, colleghi e fan della Santarelli, che le hanno mostrato tutto il loro affetto in questo giorno tanto speciale.