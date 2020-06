Giovanna Abate, tronista di Uomini e Donne, ha fatto la sua scelta: oggi 3 giugno 2020 si è registrata una nuova puntata del programma di Maria De Filippi. Ecco con chi ha deciso di uscire la romana!

Uomini e Donne le ultime settimane ha tenuto incollati migliaia di telespettatori: le conoscenze delle Dame del Trono Over e di Giovanna Abate hanno avuto parecchio successo. Gemma Galgani ha fatto parlare più di tutti per la sua love story con Sirius: si tratta di Nicola Vivarelli, un giovane 26enne che si è infatuato della donna di 70 anni. L’enorme differenza d’età ha scosso particolarmente il pubblico ed i protagonisti del programma di Maria De Filippi. Anche Giovanna Abate ha avuto i riflettori puntati insieme ai suoi corteggiatori L’Alchimista (Davide Basolo), Sammy ed Alessandro Graziani. Oggi, 3 giugno 2020, si è registrata una nuova puntata e la tronista romana ha fatto la sua scelta! Ecco con chi è uscita dal programma Giovanna.

Uomini e Donne: chi è la scelta di Giovanna Abate

Oggi 3 giugno si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne ed in scena è andata la scelta tanto attesa: quella di Giovanna Abate! Il portale vicolodellenews fa sapere con chi ha deciso di uscire dal programma la famosa romana: la tronista ha scelto Sammy! Non è stata una decisione del tutto scontata: tra loro c’è sempre stata una particolare chimica! Ma lui cos’ha risposto? Il vicolodellenews scrive che il romano ha detto: “Va bene proviamo“. Così insieme escono dal programma e continueranno la loro conoscenza fuori! Contenti?

Gli ultimi giorni Sammy è stato al centro dell’attenzione per il gossip circolato che lo vedeva protagonista di una ex love story con Lidia Vella. Anche l’ex moglie del romano, con cui ha avuto una figlia, ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha commentato il rapporto avuto con lui ed il percorso che ha iniziato con Giovanna. La tronista ha deciso di andare oltre i rumors ed ascoltare solo il suo cuore.