Michela Persico incanta Instagram: in costume col pancione è più bella

Michela Persico mostra il pancione in costume ed è ancora più bella: i follower incantanti su Instagram la riempiono di complimenti

Michela Persico e Daniele Rugani sono una delle coppie più belle del mondo dello sport. Lui gioca nella Juventus ed è tra i calciatori più apprezzati in Italia per caratteristiche estetiche. Lei, invece, è una giornalista sportiva, nonché influencer. La Persico, infatti, è molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove conta oltre seicento mila seguaci. Le sue foto raggiungono sempre un numero altissimo di like e molti fan apprezzano le sue doti fisiche ed estetiche. Il cuore di Michela, però, batte solo per Rugani. I due presto diventeranno genitori, realizzando uno dei sogni più grandi per un uomo e una donna.

Michela Persico incanta Instagram: foto in costume col pancione

La gravidanza della Persico procede a gonfie vele, nonostante negli ultimi mesi abbia vissuto attimi di paura. La giornalista sportiva e il suo compagno, infatti, sono stati trovati positivi al Coronavirus, il temibile morbo che in circa due mesi ha provocato migliaia e migliaia di morti in tutta Italia. Michela e Daniele sono riusciti a sconfiggere il Covid-19 e adesso attendono solo l’arrivo della loro bambina o del loro bambino. Oggi, sul suo account Instagram, la Persico ha pubblicato una foto in costume col pancione in bella vista. La giornalista ha incantato il popolare social network, ricevendo migliaia di like in poche ore. La Persico ha scritto: “Prima gita fuori porta, come vi sembro come skipper?“. La maggior parte dei commenti ovviamente sono stati positivi. Qualcuno ha scritto: “Sei una donna meravigliosa“, mentre qualcun altro ha chiesto: “Daniele dov’è?“.

Rugani presto riprenderà il campionato, come disposto dal governo d’accordo con la FIGC. La Juventus rincorre l’ennesimo scudetto consecutivo e il difensore ovviamente è uno dei protagonisti della squadra guidata da Maurizio Sarri.