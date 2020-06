Veronica Peparini, messaggio social speciale per il compleanno di Andreas Muller: il commento del ballerino non passa inosservato, ecco come ha risposto su Instagram.

Veronica Peparini e Andreas Muller sono ormai una coppia a tutti gli effetti. Dopo un’iniziale riservatezza sulla loro relazione, i due sono usciti definitivamente allo scoperto nei mesi scorsi, mostrandosi insieme anche sui social, sempre più innamorati e affiatati. Nelle scorse settimane sono diventate virali alcune indiscrezioni secondo cui la coppia aspettava un bambino, ma poi l’insegnante di Amici ha smentito la notizia durante una diretta su Instagram. Anche le nozze, per ora, non sembrano in programma. Nonostante ciò, però, l’amore tra i due procede a gonfie vele e anche le foto e i video che pubblicano su Instagram rappresentano una conferma di ciò. Ieri Andreas ha festeggiato il suo ventiquattresimo compleanno e la sua compagna ha deciso di celebrarlo scrivendo un emozionante messaggio sul suo profilo Instagram. Il commento del ballerino non è certo passato inosservato: ecco le sue parole.

Veronica Peparini, speciale messaggio social per il compleanno di Andreas: ecco il commento del ballerino

Veronica Peparini e Andreas Muller sono davvero una bellissima coppia. I due si sono conosciuti ad Amici e il loro amore procede a gonfie vele. Ieri, in occasione del compleanno del suo compagno, la Peparini ha deciso di fargli gli auguri anche pubblicamente sui social, dedicandogli un emozionante post su Instagram. La Peparini ha condiviso un’immagine di Andreas che sorride felice mentre si affaccia al balcone a torso nudo. La didascalia dello scatto è davvero dolcissima: “Auguri vita mia”, scrive la professoressa di danza di Amici, “Mi piace saper distinguere questo sorriso da tutto”, aggiunge poi, mettendo un cuoricino accanto alle sue parole. Un augurio davvero romantico, che deve aver colpito in modo particolare Andreas, il quale ha risposto con un commento che non è passato inosservato: “Wow! La frase mi uccide! Ti amo”, ha scritto il ballerino.

Inutile dire che il post di Veronica e il commento di Andreas hanno ottenuto in poco tempo tantissimi like e commenti da parte dei loro fan, che si appassionano sempre di più alla loro splendida storia d’amore.