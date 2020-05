Veronica Peparini e Andreas Muller aspettano un bambino? Lei svela tutto durante una diretta Instagram insieme al suo compagno, ecco cosa ha detto nel dettaglio.

Veronica Peparini e Andreas Muller sono ormai una coppia ufficiale e sono sempre più felici e innamorati. Dopo aver mantenuto un iniziale riserbo sulla loro storia d’amore, nata dopo la partecipazione e la vittoria di lui ad Amici, i due sono usciti allo scoperto e oggi mostrano apertamente l’amore che li lega, postando anche sui social foto e video che li ritraggono insieme. Nonostante la differenza d’età di circa 25 anni, Veronica e Andreas sono molto affiatati e lo dimostrano anche su Instagram, dove sono entrambi molto attivi. Durante il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, i due ballerini sono stati sempre insieme e spesso si sono mostrati sui social mentre ballavano e creavano insieme delle coreografie. Ora Andreas è uno dei concorrenti di Amici Speciali ed è tornato a ballare come ‘concorrente’ nell’amatissimo show. Poco fa la coppia ha fatto un’imperdibile diretta su Instagram, rispondendo alle domande sul loro rapporto e su una presunta gravidanza della Peparini, che ha chiarito tutto: ecco le sue parole.

Veronica Peparini aspetta un bambino da Andreas Muller? E’ lei a svelare tutto su Instagram

Veronica Peparini e Andreas Muller aspettano un bambino? In questi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci di una presunta gravidanza della ballerina e coreografa, che ha risposto in prima persona alla domanda durante una diretta Instagram con il compagno. Nel corso della diretta, infatti, mentre i due erano stesi insieme ai loro amatissimi cagnolini, un fan ha chiesto se fosse vero che Veronica è incinta. A questo punto Andreas ha chiesto alla compagna di rispondere e lei ha smentito la notizia: “Ce lo state chiedendo in tanti, ma perché questa cosa? No comunque, non sono incinta”, ha detto la ballerina, supponendo che la gente abbia pensato a una sua gravidanza quando Andreas, in occasione dell’arrivo della nuova cagnolina Diva, ha detto di essere diventato papà.

L’equivoco, dunque, è stato chiarito. Andreas e Veronica non aspettano un figlio e quanto pare non sono nemmeno in procinto di sposarsi, almeno per ora. Sono stati loro, sempre durante la diretta, a dirlo ai fan. Alla domanda di una fan che ha chiesto quando si sposeranno, infatti, entrambi hanno detto ‘Mai dire mai’, facendo però capire che in questo momento non hanno in programma un matrimonio.