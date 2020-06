La Prova del Cuoco chiude definitivamente dopo 20 anni? Da chi potrebbe essere sostituito il programma di Rai Uno dedicato alla cucina.

Un’indiscrezione che non passa inosservata, quella delle ultime ore che riguarda La Prova del Cuoco. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, La prova del Cuoco si starebbe avviando verso la chiusura. E non parliamo di vacanze estive: la trasmissione dedicata alla cucina potrebbe chiudere i battenti definitivamente, dopo ben 20 anni. Le prime voci della cancellazione del programma erano arrivate dopo il lockdown, anticipate da Dagospia. Ma quella che sembrava essere solo un ‘pettegolezzo’, sembra trovare sempre più conferme. Elisa Isoardi dirà addio ai fornelli, dove era ritornata nel 2018, sostituendo Antonella Clerici. Ebbene, una strana coincidenza vuole che, a sostituire La Prova del Cuoco, potrebbe essere proprio una nuova trasmissione della Clerici. La fascia di mezzogiorno, quindi, potrebbe tornare proprio a colei che per anni e anni ne è stata la regina. Scopriamo di più.

La Prova del Cuoco chiude dopo 20 anni? A sostituirlo potrebbe essere un nuovo programma di Antonella Clerici

La Prova del Cuoco chiude definitivamente dopo 20 anni? La notizia sta facendo il giro del web. Secondo il Corriere, quella che sembrava essere solo una voce di corridoio, ha trovato conferma nelle ultime ore. La trasmissione dedicata alla cucina, che da tantissimi anni fa compagnia ai telespettatori, sarà cancellata. E a sostituirla potrebbe essere proprio lei, l’ex padrona di casa de La Prova del Cuoco, Antonella Clerici. La conduttrice potrebbe andare in onda proprio in diretta dalla sua casa immersa nel verde, in Piemonte. Il nuovo format dovrebbe intitolarsi ‘La casa nel bosco‘ e, ovviamente, sarà dedicato alla cucina. Potrebbe essere proprio questo, quindi, il progetto di cui la Clerici ha parlato negli ultimi mesi. Tutto, però, è ancora da confermare. La Rai non lo ha ancora fatto, così come Elisa Isoardi non si è ancora espressa a riguardo. Anche la Clerici non ha ancora lasciato trapelare nulla di preciso, anche se, negli ultimi mesi, si è collegata con i fan di Instagram per alcune dirette, in cui ha mostrato tante ricette e cucinato insieme ai followers. Che sia stato un indizio per il futuro?

Non ci resta che attendere ulteriori news per scoprire come cambierà il palinsesto di Rai Uno nei prossimi mesi. Qualora la notizia fosse confermata, sareste felici di rivedere Antonella Clerici ai fornelli in tv?