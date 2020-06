Nancy Brilli, l’inedita confessione a ‘Io e Te’ di Pierluigi Diaco: “Ero invidiosissima di tutti”, le parole che non ti aspetteresti dall’attrice

Nancy Brilli è stata certamente ed è ancora una delle attrici più amate e apprezzate del panorama artistico italiano. Apprezzata in tutta Italia, Nancy è anche una grandissima attrice di teatro, è infatti spesso in giro per il Bel Paese in tourne. La brilli può vantare un curriculum di tutto rispetto, avendo recitato con i più importanti artisti del nostro Paese e venendo acclamata sia sul piccolo che sul grande schermo. E’ stata protagonista di serie tv di successo, tra cui gli indimenticabili ‘Il bello delle donne’ e ‘Commesse’. Nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi, tra cui: David di Donatello 1990 come Migliore attrice non protagonista per la pellicola Piccoli equivoci, un Nastro d’argento 1990 come Migliore attrice non protagonista perla pellicola Piccoli equivoci, e diversi Telegatti. Dopo aver lavorato alla pellicola di Fausto Brizzi ‘Se mi vuoi bene’, Nancy Brilla ha deciso di dedicarsi al teatro. Oggi pomeriggio è stata ospite del programma Rai di Pierluigi Diaco, rilasciando delle importanti indiscrezioni sul suo passato.

Nancy Brilli, la confessione a ‘Io e Te’: “Ero invidiosissima di tutti”

Nancy Brilli, oggi pomeriggio ospite da Pierluigi Diaco a ‘Io e Te‘, ha parlato del rapporto che avrebbe voluto avere con sua madre, scomparsa purtroppo prematuramente e che ha lasciato dietro di se un vuoto incolmabile. L’attrice ha infatti spiegato come sia cambiata non solo la sua vita, ma anche l’assetto familiare dopo la perdita della madre. La famiglia ha vissuto un periodo particolarmente buio, in cui era praticamente divisa e distante sentimentalmente. La donna porta dietro di se un grandissimo vuoto a causa della madre, cresciuto poi anche dalla fine della storia d’amore col suo compagno di vita, Roy. In particolar modo la donna ha dichiarato: “Quando è morta, è esplosa tutta la mia famiglia: le persone non si parlavano, solo litigi attraverso i ragazzini. Più passavo il tempo e più mi chiudevo… Mamma mi manca ancora adesso, mi faccio un sacco di domande, mi chiedo come sarebbe stata…

Sono stata molto sola, ero invidiosissima di tutti – ha raccontato -: ero invidiosa anche dell’aspetto fisico delle altre. Sono cresciuta con una donna che non mi amava particolarmente, le davo quasi fastidio. Mia zia mi diceva che ero volgare, che mi davo delle arie”. Un’infanzia difficile quella vissuta dalla donna che con gli anni ha cercato di affrontare e superare i traumi e le brutte esperienze che purtroppo la vita le ha riservato.