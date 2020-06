Verissimo, esclusiva mondiale: nella prossima puntata ci sarà la reunion del cast di un’amatissima serie, ecco le anticipazioni.

Sabato 6 giugno andrà in onda un nuovo appuntamento con Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. A causa dell’emergenza Coronavirus, il programma ha cambiato format: non essendo possibile registrare nuove interviste in studio, nel corso delle puntate vengono trasmesse repliche delle interviste più belle, alternate a video messaggi inediti di tantissimi personaggi della tv. Da Belen Rodriguez a Giulia De Lellis e Andrea Damante, in tantissimi hanno inviato clip a Verissimo, salutando il pubblico e raccontando come stanno vivendo questo particolare periodo. Ma attenzione, nella prossima puntata ci sarà un’esclusiva mondiale! Una reunion di alcuni tra i protagonisti principali di una delle soap opera più amate di sempre! L’annuncio è arrivato sui social della trasmissione. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Verissimo, esclusiva mondiale: nella prossima puntata la reunion del cast di Beautiful

Era il 4 giugno 1990 quando, in Italia, è stata trasmessa la prima puntata in assoluto di Beautiful. Proprio così, oggi la soap opera compie ben 30 anni. 30 anni di amori, intrighi e passioni, in cui la famiglia Forrester è stata assoluta protagonista. I fan festeggiano con affetto questo importante compleanno ed è proprio per loro che è appena arrivata una splendida notizia. Sabato pomeriggio, a Verissimo, ci sarà una reunion di alcuni protagonisti dell’amatissima serie tv. Un’esclusiva mondiale, anticipata sulle pagine social della trasmissione di Silvia Toffanin. Date un’occhiata:

Ebbene sì! Una ‘rimpatriata’ da non perdere, quella degli attori di Beautiful. Un modo per rivivere le emozioni di tutti questi meravigliosi anni passati insieme. Fan di Beautiful, save the date: l’appuntamento con Verissimo è per sabato 6 giugno a partire dalle ore 16. Non mancate!