Barbara D’Urso, le sue trasmissioni torneranno a settembre? L’annuncio della conduttrice.

Lei è una delle conduttrici più amate della nostra tv. E, nel difficile periodo del lockdown, è stata una delle poche a restare in onda, tenendo compagnia ed informando i telespettatori ogni giorno. Parliamo di Barbara D’Urso, che attualmente è ancora in onda con uno solo dei suoi seguitissimi programmi, Live Non è la D’Urso. Ma la conduttrice tornerà in onda a settembre con tutti i suoi consueti appuntamenti? A rispondere è stata proprio lei, durante un’intervista a Il Corriere della Sera. Curiosi di scoprire se e quanto torneranno in onda i vostri programmi preferiti? Ecco cosa ha dichiarato la D’Urso.

Barbara D’Urso, le sue trasmissioni torneranno a settembre? La conduttrice parla del suo futuro

Inarrestabile. È questo l’aggettivo che meglio descrive Barbara D’Urso. La conduttrice Mediaset non ha mai mollato, anche nei momenti più duri degli ultimi mesi. Sia con Pomeriggio 5 che con Live, Barbara ha continuato a tenere informati i telespettatori, dedicando gran parte delle sue trasmissioni all’emergenza Coronavirus. E se Pomeriggio 5 è terminato da qualche giorno, Live Non è la D’Urso proseguirà ancora per qualche domenica, per poi andare ‘in vacanza’. Ma cosa accadrà a settembre alle trasmissioni di Barbara? Ebbene, a svelarlo è stata proprio lei! I fan possono gioire: torneranno Pomeriggio 5, Live Non è la D’Urso e anche Domenica Live, che a causa del diffondersi del Coronavirus era stato momentaneamente sospeso. A Il Corriere della Sera, la D’Urso ha rivelato anche le date di inizio delle trasmissioni: “Come previsto da sempre, a settembre sono in palinsesto con Pomeriggio Cinque, che riparte il 7, mentre il 13 sarà la volta di Live Non è la D’Urso e Domenica Live”. Ma non è tutto! L’amata conduttrice ha confermato anche la sua presenza nella nuova edizione del GF Nip, smentendo le voci di un possibile passaggio di testimone ad Alfonso Signorini ( anche quest’ultimo aveva smentito). “Anche il GF Nip tornerà”, dichiara la D’Urso, senza però specificare la data di inizio.

Insomma, qualche mese di vacanza, e Barbara D’Urso è pronta a tornare in onda, più carica che mai. E, anche in vacanza, la conduttrice non smetterà di essere in contatto con i suoi fan, con cui è sempre attiva attraverso il suo profilo Instagram. Cosa aspettate a seguirla?