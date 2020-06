Giulia De Lellis mostra la prima casa in cui ha vissuto insieme ad Andrea Damante: l’influencer su Instagram mostra le immagini e racconta….

Giulia De Lellis ed Andrea Damante contro ogni previsione sono tornati a vivere felicemente la loro storia d’amore. Dopo il tradimento, il libro scritto dall’influencer che ha avuto un enorme successo, è scoppiata di nuovo la scintilla tra i due ex di Uomini e Donne, o forse non è mai andata via? Resta da dire che nonostante tutto, insieme sono davvero incredibili ed amati da tutti! Da pochi giorni la famiglia ‘Damellis’ si è allargata: la coppia ha presentato ai loro fan Tommaso Kowasalki, un cucciolo di Spitz di Pomerania. Quello del cagnolino era un desiderio della giovane fashion blogger! Nelle ultime ore, Giulia ha mostrato sui social qualcosa di incredibile: i fan non possono crederci. Ecco di che si tratta.

Giulia De Lellis, il tuffo nel passato: “Non so se ricordate questa casa…”

“Non so se vi ricordate questa casa, è stata la prima mia e di Andrea dove abbiamo vissuto“: così cominciano le Instagram story di Giulia de Lellis pubblicate ieri sera, 4 giugno. La famosa influencer mostra ai suoi fan la prima casa in cui ha vissuto con il suo fidanzato, quando sono usciti insieme dal programma Uomini e Donne. La giovane romana è particolarmente eccitata per il percorso dei suoi ricordi: “E’ stranissimo per noi tornare qui” svela. Ai suoi follower mostra, nelle IG story, ogni stanza dell’abitazione che oggi è diventata un B&B. “E’ bellissimo” commenta GDL e mostra anche alcuni oggetti, comprati da lei rimasti in casa, come degli oggetti per la cucina cucina, un’adesivo su un mobile ed un tappeto comprato durante la puntata speciale di Uomini e Donne. “Poi ecco le famosissime travi, che cito anche nel mio libro”, dice e mostra:

A quanto pare dunque è questa la casa nella quale si trovava Giulia quando ha scoperto il tradimento! “L’hai lasciata così apposta perchè sapevi….” esclama poi Giulia mentre riprende Andrea. “Porta fortuna in amore” è stata la risposta di Damante. Un simpatico siparietto durante la serata per la coppia più amata di Uomini e Donne.