Caterina Balivo dopo l’addio a Vieni da Me: “Grata alla Rai, ma non escludo nulla”, le parole della conduttrice a Tv Talk.

Ospite nella puntata di oggi di Tv Talk, Caterina Balivo ha approfondito i motivi per cui ha deciso di lasciare la conduzione di Vieni da Me. Lo scorso 29 maggio, infatti, è andata in onda l’ultima puntata della trasmissione di Rai Uno di questa stagione. Una puntata durante la quale la Balivo ha salutato il suo pubblico, annunciando l’addio. A Tv Talk, la conduttrice ribadisce di aver scelto di mollare perché ama le sfide e perché non sentiva di avere le energie per un nuovo anno a Vieni da Me: “Nel rispetto del pubblico e per le mie sensazioni ho preferito lasciare”. Ma cosa prevede per il futuro la splendida napoletana? Ecco cosa ha risposto durante il collegamento a Tv Talk.

Caterina Balivo dopo l’addio a Vieni da Me: “Grata alla Rai, ma non escludo nulla”, le parole sul suo futuro televisivo

Caterina Balivo ha lasciato Vieni da me. Una settimana fa, circa, l’ultima puntata dello show, durante cui la conduttrice ha salutato i suoi amati telespettatori con un discorso da brividi. Ma, ospite oggi a Tv Talk, Caterina tranquillizza i suoi fan e smentisce l’ipotesi di uno stop: “Non sono stanca, ho più voglia di prima, ma credo che il percorso, dopo 15 anni di pomeriggio, si sia concluso.” Niente paura quindi per i fan della conduttrice, che non hanno preso bene la notizia del suo addio a Vieni da me. E, proprio a proposito del suo futuro in tv, Caterina lascia aperte molte porte, non escludendo neanche un ipotetico passaggio a Mediaset: “Le proposte di lavoro si accettano se c’è un bel progetto che ti piace. Io sono dal ’99 in Rai e sono grata a questa azienda, ma non escludo nulla al momento.”

In attesa di scoprire chi prenderà il posto della Balivo a Vieni da me o da quale programma sarà sostituito il talk, cosa ne pensate delle dichiarazioni della conduttrice? Vi piacerebbe vederla al timone di un programma in particolare?