È stato uno dei protagonisti principali delle ultime puntate di Uomini e Donne. Parliamo di Giovanni Longobardi, il cavaliere napoletano che, nello studio di Canale 5, ha conosciuto la bellissima Veronica Ursida. Una frequentazione portata avanti tra alti e bassi, ma, nel corso dell’ultima puntata, Veronica sembra intenzionata a seguire Giovanni fuori dalla trasmissione. Il cavaliere, infatti, ha deciso di lasciare il programma, dopo aver capito di non trovarsi particolarmente a proprio agio in un contesto televisivo e per via della non totale fiducia verso Veronica. Cosa accadrà alla coppia? I due continueranno a frequentarsi anche fuori dalla trasmissione? Questo lo scopriremo. Nel frattempo, intervistato da Radiochat.it, il calciatore ha svelato alcuni aneddoti sulla sua vita privata passata. In particolare, ha raccontato di avere avuto due relazioni con due donne molto popolari. Curiosi di scoprire chi sono? Ve lo sveliamo subito!

Giovanni Longobardi è uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Originario di Castellammare di Stabia, il cavaliere ha conosciuto Veronica Ursida, ma ha preferito lasciare il programma. La dama, però, vuole provare a ‘conquistarlo’ a telecamere spente, nonostante Giovanni avesse specificato di non voler rischiare di farla soffrire, nel caso non riuscisse a fidarsi e lasciarsi andare. Non sappiamo come finirà, tra i due protagonisti di Uomini e Donne. Sappiamo, però, che il bel Giovanni, in passato, ha avuto due compagne che non sono proprio sconosciute. A Radiochat.it, infatti, il napoletano ha raccontato di aver frequentato due donne dello spettacolo. Si tratta di Laura Cremaschi, una delle vallette di Avanti un Altro, e di Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello. Due meravigliose ex per Giovanni, che ha aggiunto: “Sono cose belle che mi hanno lasciato nei ricordi”.

Riusciranno Giovanni e Veronica a trovare un punto di incontro? Il cavaliere non nasconde di aver problemi a legarsi per via del suo passato: “Sono quasi cinque anni che non mi lego ad una donna a causa delle mie paure. Conoscendo una persona in un contesto televisivo è ancora più faticoso fidarsi”. Riuscirà Veronica a sciogliere i dubbi al bel Giovanni? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi!