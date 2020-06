Vite al Limite Kandi e Brandi: come sono diventate oggi le gemelle?

Kandi e Brandi di Vite al Limite oggi: come stanno e come sono cambiate.

Kandi e Brandi sono protagoniste della puntata di Vite al Limite e Poi in onda questa sera. Questo è una sorta di spin off della serie con protagonista il Dottor Nowzaradan in cui si raccontano le avventure dei pazienti che si sono sottoposti al bypass gastrico. Sono storie di successo che vanno a incuriosire il pubblico a casa che vuole sapere come stanno oggi i loro beniamini. Vite al Limite racconta infatti le storie di pazienti affetti da gravi forme di obesità, come Kandi e Brandi, che decidono di iniziare una dieta per recuperare la loro vita. Come stanno oggi le gemelle di Vite al Limite?

Come stanno oggi Kandi e Brandi?

Se non potete aspettare e la curiosità è troppa sappiate che la storia di Brandi e Kandi Dreier è una storia di successo. Le due sorelle pesavano circa 270 chili quando hanno deciso di chiedere aiuto al Dottor Nowzaradan e al programma Vite al Limite. I motivi che hanno portato le due ragazze ad aumentare così violentemente di peso sono, come sempre, legati alla droga. Le due infatti hanno dovuto sopportare e supportare la madre che era una tossicodipendente e per far fronte al dolore si sono rifugiate nel cibo. A soli 30 anni erano entrambe obese e da Vancouver a Washington sono approdate in Texas a Houston nella clinica del dottor Nowzaradan.

La difficile storia delle due sorelle

Quando è iniziato il percorso di dimagrimento delle due gemelle Kandi e Brandi le cose non sono andate sempre per il meglio. Kandi ha anche rischiato di morire per un arresto cardiaco, ma lentamente le due gemelle si sono riprese la loro vita. Le due hanno seguito pedissequamente la dieta e dopo aver perso quasi 100 kg a testa e subito l’operazione di bypass gastrico sono cambiate. Dentro e fuori.

La storia delle due sorelle prima dell’intervento del Dottor Nowzaradan

Hanno recuperato positivamente la loro vita e soprattutto hanno anche ripreso a mangiare con cura, senza strafogarsi. La loro storia raccontata a Vite al Limite e poi vi lascerà senza parole.