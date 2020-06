Barbara D’Urso, quanti e quali libri ha scritto nella sua carriera?

Sapevate che Barbara D’Urso ha scritto molti libri e che il primo è del lontano 1994?

Siamo abituati a vedere e a pensare a Barbara D’Urso come a una conduttrice tv di grande successo. Ormai è una delle colonne portanti di Mediaset e ogni show che conduce ha sempre un boom di ascolti. Ma la padrona di casa di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live!Non è la D’Urso, in realtà ha anche una carriera da scrittrice cominciata nel lontano 1994.

Barbara D’Urso è una donna che fa parlare di sé e fa parlare delle trasmissioni che conduce. Da sempre impegnata nel sociale, pronta a raccontare tutti i lati più disparati dell’Italia che la circonda, “Carmelita” negli anni è diventata una icona. Ha fatto dell’infotainment un vero e proprio must ed è diventata ormai il simbolo di Canale 5 dove, insieme a Maria De Filippi detiene praticamente il monopolio del programma.

Che libri ha pubblicato Barbara D’Urso?

Come dicevamo però nella carriera di Barbara D’Urso non ci sono solo tanti programmi televisivi, ma anche libri. Sebbene la sua carriera da scrittrice abbia spiccato il volo dal 2010 in poi, il suo primo volume è del 2004 e si intitola Debole è la Carne. Difficile trovare online la trama oggi, ma sul fanclub ufficiale di Barbara abbiamo trovato quella che deve essere stata una recensione dell’epoca in cui si capisce perfettamente l’argomento del libro. La D’Urso ha infatti parlato di sesso e mondo dello spettacolo intervistando personaggi famosi e di spicco e chiedendo loro esperienze e curiosità. Tra i nomi Eva Grimaldi, Eva Robins, Claudia Koll, Luca Carboni, Ornella Muti, Zucchero, Stefania Sandrelli, Brigitte Nielsen, Monica Bellucci, Jerry Calà.

Gli altri libri pubblicati dalla conduttrice

Tra gli altri libri pubblicati da Barbara D’Urso troviamo: