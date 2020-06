Come sembrare più giovani con il trucco: consigli e idee

Un trucco ben fatto è la chiave per sembrare più giovani senza aver bisogno di altro.

Per quanto sia vero che ogni donna è bellissima sempre e a suo modo, un po’ di trucco aiuta sempre. E sebbene ognuna di noi vorrebbe portare le rughe con la classe di Anna Magnani che sosteneva di non volerle coprire perché ognuna di esse raccontava un’esperienza della sua vita, davanti al collagene e alla crema con acido ialuronico ci sciogliamo. Senza ricorrere alla chirurgia estetica il trucco in molti casi può aiutarci a sembrare più giovani, basta seguire qualche semplice indicazione.

Tutti i trucchi per sembrare più giovani con il make-up, a cominciare dal fondotinta

Come prima cosa, come riporta Fanpage, il primo trucco è quello di usare un fondotinta o primer con una texture leggera e magari con un po’ di elementi anti-age all’interno. Con una BB cream, ad esempio, andrete a uniformare l’incarnato, ma lo lascerete anche respirare e lo nutrirete con tutti i componenti all’interno.

L’illuminante che chiama “gioventù”

Altro elemento da tenere in considerazione è l’illuminante che, se posizionato nei punti giusti, aiuta. Dovreste stenderlo nell’angolo interno dell’occhio, tra la palpebra e il sopracciglio, attorno al naso e attorno alle labbra. Attenzione poi agli ombretti, meglio se mat e soprattutto chiari per evitare di appesantire lo sguardo e magari evidenziare qualche piccolo difetto.

Via libera al rossetto

Altro elemento fondamentale per sembrare più giovane è il rossetto. Le labbra, se nutrite e rimpolpate ogni giorno con dei balsami, saranno sempre una chiave per la giovinezza. Ricordate poi di scegliere dei rossetti dai toni caldi, mai freddi, e meglio se mat perché anche in questo caso, insieme all’illuminate posizionato nel modo giusto, vanno a rendere tutto il volto più giovane.

L’importanza del rimmel

In ultimo non possiamo non nominare il re. Il rimmel. Senza di lui molte donne si sentirebbero perse e proprio la scelta del rimmel giusto potrebbe influire non poco sul vostro aspetto. Avere ciglia folte, lunghe e ben curate, amplia lo sguardo, lo fa sembrare molto più luminoso e soprattutto voi sembrerete infinitamente più giovani.

(Fonte immagini Pixabay)