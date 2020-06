Canale 5, cosa andrà in onda la domenica sera al posto di Live Non è la D’Urso? La programmazione estiva della rete Mediaset.

L’estate è ormai alle porte e moltissime trasmissioni tv sono andate già in vacanza. Domani toccherà anche a Uomini e Donne, che trasmetterà la sua ultima imperdibile puntata. Anche la regina del pomeriggio di Canale 5, Barbara D’Urso, ha già salutato per qualche mese il pubblico, ma solo per quanto riguarda Pomieriggio Cinque. Il talk show della domenica sera Live Non è la D’Urso, infatti, è stato prolungato ancora per qualche puntate. Non si sa esattamente quale sarà la data dell’ultima puntata dello show, che andrà sicuramente in onda la prossima domenica, 14 giugno. Ma cosa sarà trasmesso su Canale 5 quando il programma della D’Urso andrà in vacanza? Ebbene, i palinsesti Mediaset dei mesi estivi sono stati resi noti proprio qualche ora fa. Ecco cosa vedremo la domenica sera.

Canale 5, cosa andrà in onda la domenica sera al posto di Live Non è la D’Urso? Ecco le repliche che saranno trasmesse

Qualche ora fa Pubblitalia ha reso note le programmazioni Mediaset dei prossimi mesi. La novità più interessante è senza dubbio la conferma della nuova edizione di Temptation Island. Il reality dedicato alle coppie targato Maria De Filippi inizierà il 7 luglio! Ma con lo stop di Live Non è la D’Urso, cosa vedremo su Canale 5 nell’ultimo giorno della settimana? Ebbene, per la domenica sera Mediaset si affiderà alle repliche di alcune fiction super amate. La prima è “Rosy Abate” e , al termine di quest’ultima, sarà riproposta “L’amore strappato”.

Di sabato sera, invece, si continuerà con le repliche di Ciao Darwin, mentre il venerdì sarà la volta di quelle di All Together Now, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-ax. E voi, quale di questi programmi non vedete l’ora di rivedere?