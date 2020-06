Taylor Mega chiede scusa a Barbara D’Urso: splendido gesto per i follower

Taylor Mega chiede scusa a Barbara D’Urso ed approfitta per mettere in chiaro alcune cose: bel gesto per i suoi follower truffati

Come vanno le cose tra Taylor Mega e Barbara D’Urso? A quanto pare, è tornato il sereno tra le due. La conduttrice di Canale 5 ha avuto uno screzio abbastanza importante con la web influencer e le ha assicurato, qualche mese fa, che non l’avrebbe mai più invitata nelle sue trasmissioni televisive. Adesso, però, qualcosa è cambiato. Taylor Mega avrebbe chiesto scusa a Barbara D’Urso che, di conseguenza, l’ha riaccolta nel suo programma Live Non è la D’Urso nella serata di domenica 7 giugno. Una serata importante. Un’occasione importante per la giovane e bella Taylor che ha approfittato per mettere in chiaro alcune cose.

Taylor Mega chiede scusa a Barbara D’Urso e torna nel suo programma

Come detto, la web influencer ha chiesto scusa alla conduttrice di Canale 5 per come si è comportata l’ultima volta. Già, come ricordiamo Taylor aveva anche annunciato di voler dire basta alla televisione e cominciare una carriera nel mondo del cinema. “Taylor mi ha chiesto scusa. Ha ribadito la sua stima verso di me e verso le forze dell’ordine”: con queste parole la conduttrice ha messo in chiaro la vicenda. “Questo studio mi è mancato”, ha esordito Taylor. Infatti, adesso è tornata a Live Non è la D’Urso ed ha approfittato per fare chiarezza sulla situazione che l’ha vista coinvolta negli ultimi giorni. Un giro di truffe da parte di società che hanno usato la sua immagine.

Stando a quanto è stato riportato, Taylor Mega ha infatti pubblicizzato alcuni prodotti che non sono mai arrivati a coloro che, tramite il suo profilo Instagram, li hanno acquistati. Insomma, una brutta vicenda. Taylor ha specificato che metterà a disposizione i suoi avvocati per le persone che sono diventate vittime di questa truffa.