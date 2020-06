Adriana Volpe, la confessione inaspettata: “La mia vita sta cambiando”

Adriana Volpe, la confessione inaspettata sul suo presente: “La mia vita sta cambiando” , le parole cariche di emozione della conduttrice

Adriana Volpe è stata certamente una delle protagoniste indiscusse di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice si è distinta particolarmente per il suo carattere forte, ma comprensivo. All’interno della casa è stata molto di aiuto a tutti quei protagonisti che si sono trovati ad affrontare un periodo no, o delle discussioni, o delle incomprensioni. Lei in primis è stata un personaggio che ad un certo punto del suo percorso ha vissuto un periodo molto brutto, seguito poi dal suo abbandono della casa. La perdita improvvisa del suocero a causa del coronavirus, è stato certamente un fulmine a ciel sereno. Da allora la donna ha continuato a stare accanto alla propria famiglia, per il grave lutto subito, ma anche sostenere i compagni di viaggio, che nei mesi precedenti l’hanno sostenuta e con cui ha stretto amicizia. Adesso è super impegnata con l’organizzazione del suo nuovo programma che a breve approderà su canale 8.

Ieri sera attraverso una diretta sul suo profilo Instagram Ufficiale, Adriana Volpe ha voluto rendere partecipi i propri followers delle novità che stanno investendo la sua vita. In particolare, la conduttrice e showgirl ha iniziato la diretta e ha dato la possibilità ai suoi followers di entrare in collegamento video con lei, per porle delle domande e discutere insieme di alcune tematiche. La diretta si è mostrata un vero successo e c’è da dire che sono state molte le rivelazioni importanti fatte dalla donna… In primis ha voluto raccontare di essersi trasferita a Milano e di aver scelto una casa in affitto con una camera da letto davvero particolare… Le pareti della camera sono infatti blu, come quelle in cui a dormito al Grande Fratello Vip. La donna era accompagnata da due amici durante la diretta e ha esordito dicendo: “Sono in una fase di grande trasformazione. La mia vita sta cambiando. Io sono molto felice, perché sto con voi“.

Ha poi continuato parlando del nuovo programma che condurrà su Canale 8, augurandosi di essere in grado di portare gioia nella casa degli Italiani, che stanno vivendo un periodo così difficile a causa del virus. La conduttrice ha così concluso: “Voglio dare il massimo e spero di essere i vostri occhi, farvi vedere il mondo con occhi diversi… Cercherò di fare una sana e indipendente informazione“