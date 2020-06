Chiara Nasti ammette: ‘Abbiamo sbagliato il tatuaggio’, la confessione dopo le critiche

Dopo le numerose critiche di diverse ore fa, Chiara Nasti ha ammesso ai suoi sostenitori di aver sbagliato il tatuaggio: ecco le sue parole.

Il seguito di Chiara Nasti su Instagram, dobbiamo ammetterlo, è davvero smisurato. Con un numero di followers davvero altissimo, l’influencer napoletana è solita condividere con loro tutto ciò che le capita durante le sue giornate. È molto attiva sul suo canale social ufficiale, ed è per questo motivo che non perde mai occasione di poter aggiornare e comunicare con tutti coloro che, costantemente e quotidianamente, la seguono. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, in compagnia di una delle sue migliori amiche, la sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato ai suoi sostenitori il suo nuovo tatuaggio. Ne ha diversi su tutto il corpo e, qualche tempo fa, ne ha svelato anche alcuni significati. Tuttavia, quello fatto pochissime ore fa, è davvero speciale. Peccato, però, che le abbia procurato diverse critiche perché definito dagli utenti Instagram ‘sbagliato’. Ecco, a distanza di ore e, soprattutto, a dispetto di quanto aveva dichiarato la prima volta, la Nasti ha raccontato tutta la verità. Ecco di che cosa parliamo.

Chiara Nasti: ‘Abbiamo sbagliato il tatuaggio’, la confessione

Insieme alla sua migliore amica, Chiara Nasti ha scelto di farsi un nuovo tatuaggio. E, come al suo solito fare, di mostrarlo ai suoi sostenitori. Il significato della scritta è davvero splendido, c’è da ammetterlo. Perché rappresenta alla grande lo splendido rapporto che l’influencer e la sua amica hanno da diversi anni. Tuttavia, una volta mostrato su Instagram, un dettaglio non è assolutamente passato inosservato agli occhi dei suoi più accaniti sostenitori. Di che cosa parliamo? Il tatuaggio, infatti, recita: Since 98′. Notate nulla di strano? Beh, per alcuni suoi sostenitori, si. Scritto in questo modo, infatti, la scritta significherebbe ‘Da 98 minuti’, anziché ‘Dal 1998’, come dovrebbe essere in realtà. Tuttavia, appena letti i numerosi messaggi di critiche per questo errore, la Nasti si è giustificata dicendo che lo sapeva e che entrambe le ragazze lo avevano fatto apposta. Ecco, a distanza di poche ore, è giunta la verità. Tramite una serie di Instagram Stories, l’influencer romana ha confessato di aver sbagliato il tatuaggio.

‘Abbiamo sbagliato il tatuaggio. Non sarà cancellato o modificato, anzi è una cosa che ricorderemo per tutta la vita’, ha iniziato a dire Chiara Nasti confessando, quindi, l’errore. ‘È una cosa che ricorderemo per tutta la vita’, ha continuato a dire l’influencer napoletana. Per poi concludere che, dopo essersi rese conto dell’errore, entrambe le ragazze hanno scelto di non modificarlo al momento con una stellina e di lasciarlo, quindi, così.