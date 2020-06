Elodie cambia di nuovo look: addio treccine, si è mostrata proprio così

Elodie cambia di nuovo look: addio treccine, la cantante si è mostrata proprio così sul suo profilo social ufficiale.

Tra le ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi, lei è una delle più amate in assoluto. Ma oltre che con la sua splendida voce e il suo indiscutibile talento, Elodie ha sempre attirato e sorpreso il pubblico con i suoi look. Mai banali! La cantante, infatti, ha cambiato molto spesso il suo taglio, mostrandosi di recente con una lunga chioma di treccine afro! Ma attenzione, se pensavate il il particolare taglio durasse a lungo, vi sbagliavate di grosso! Poco fa, infatti, la cantante ha rivoluzionato di nuovo il suo look. E proprio qualche ora fa, nelle sue stories di Instagram, Elodie si è mostrata col suo nuovo taglio. Curiosi di scoprire cosa ha ‘combinato’ stavolta ai suoi capelli? Date un’occhiata!

Elodie cambia di nuovo look: addio treccine, il nuovo taglio della cantante

Addio treccine! La bellissima Elodie ha nuovamente rivoluzionato il suo look, dopo aver ricoperto la sua testa di piccolissime treccine afro. In precedenza, l’ex cantante di Amici aveva sfoggiato una chioma biondo platino. Ma cosa avrà scelto adesso per i suoi capelli? Ebbene, la splendida cantante stavolta ha optato per un look naturale: capelli castani, corti, leggermente scalati. Addio treccine e addio capelli biondi. Ecco lo scatto pubblicato da Elodie nelle sue stories su Instagram:

Eh si, sappiamo cosa state pensando: Elodie è meravigliosa con qualsiasi look! Dopo la versione ‘wild’ delle treccine, sfoggiato per l’uscita del nuovo singolo di successo Guaranà, la cantante ha optato per un caschetto naturale. E voi, cosa ne pensate del nuovo look dell’ex concorrente di Amici? Seguitela sul suo profilo ufficiale di Instagram, non ve ne pentirete!