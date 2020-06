Fabrizio Corona, niente carcere: la gioia su Instagram

La Cassazione ha deciso, Fabrizio Corona non torna in carcere: l’ex re dei paparazzi sfoga la sua gioia su Instagram, ecco le parole

Nel dicembre 2018, Corona era uscito dal carcere per la terza volta passando del tempo in regime di detenzione domiciliare in una comunità terapeutica. Verso la fine di aprile 2019, però, la Sorveglianza aveva deciso di revocare l’affidamento terapeutico in seguito alle continue violazioni delle regole, sospeso definitivamente a marzo dello stesso anno con il ritorno in carcere. I giudici, inoltre, avevano stabilito che l’ex re dei paparazzi avrebbe dovuto scontare di nuovo anche gli ultimi cinque mesi passati in affidamento. La Procura generale, però, ha chiesto la revoca di quei nove mesi. Oggi finalmente è arrivata la decisione tanto attesa dalla Cassazione.

Fabrizio Corona, gioia su Instagram per la decisione della Cassazione

Corona può gioire: la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata contro di lui, disponendo il rinvio al tribunale di Sorveglianza di Milano per un nuovo esame. La decisione della Cassazione evita il carcere all’ex re dei paparazzi, che rischiava altri 9 mesi di carcere a causa della revoca dell’affidamento in modo retroattivo. Fabrizio ha sfogato tutta la sua gioia tra le stories di Instagram, dichiarando: “Grazie a tutti per i bellissimi commenti e per il sostegno ricevuto. Non ho ancora smesso di lottare”. Anche l’avvocato Ivano Chiesa, che ha sostenuto Corona in questa battaglia, ha pubblicato un post su Instagram: “Vittoria, sono contento. Giustizia per Fabrizio”. L’avvocato aveva difeso a spada tratta Corona anche nella scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso.

Fabrizio poi ha festeggiato insieme ai suoi amici “quelli veri” e sicuramente questa sera festeggerà insieme al figlio Carlos. L’ex re dei paparazzi ha recuperato anche il rapporto con la sua ex compagna, Nina Moric. La showgirl croata sicuramente avrà mandato un bellissimo messaggio al padre del suo Carlos.