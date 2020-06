Lorenzo Jovanotti, il commovente addio all’amico Pau Dones: “Ci eravamo sentiti solo tre giorni fa”, il racconto del cantante e amico

Oggi la notizia della morte di Pau Dones è arrivata come un fulmine a ciel sereno, il frontman degli Harabe De Palo è stato un’artista amato e molto apprezzato qui in italia. L’artista ha avuto la possibilità di collaborare con alcune delle voci più importanti sia in Italia che all’Estero, anche se sul nostro territorio, oltre a trovare molti colleghi, ha trovato molti amici, tra cui anche Lorenzo Cherubini Jovanotti. Pau è scomparso all’età di 53, dopo aver lottato per ben 5 anni contro un cancro molto aggressivo. Nonostante la malattia, il cantante non si è mai allontanato dal suo grande amore, che è la musica. Come vi dicevamo prima, tra i grandi amici dell’artista c’è sicuramente il nostro amatissimo Jovanotti, che in passato ha avuto spesso l’occasione di lavorare con lui. L’artista ha voluto dedicargli un pensiero molto toccante attraverso il suo account Instagram, che adesso andiamo a vedere insieme.

Lorenzo Jovanotti, il commovente addio a Pau Dones: “Ci eravamo sentiti 3 giorni fa”

Jovanotti è un cantante, artista e poeta amatissimo qui in Italia, ma anche all’estero e nel corso della sua carriera, ha avuto la possibilità di collaborare con artisti internazionali, tra cui anche Pau Dones. L’uomo ha voluto raccontare attraverso un lungo post su Instagram quanto la notizia della scomparsa dell’amico lo abbia scosso. Jovanotti ha infatti raccontato di aver sentito l’amico 3 giorni prima e come spesso accade sono proprio queste persone a dare forza a chi gli sta accanto. Pau l’ha rassicurato, come sempre, quindi mai si sarebbe aspettato di dovergli dire addio solamente tre giorni dopo… Purtroppo la malattia contro cui ha lottato per 5 anni lo ha portato via… Il cantante ha voluto scrivere…: “Ho appena saputo della morte di Pau Dones, è una notizia tremenda, ci eravamo scritti 3 giorni fa e come al solito era lui a rassicurare me. Mi mancherai tantissimo amico e maestro Pau, niente cancellerà i momenti bellissimi vissuti insieme, la bella musica, le mangiate e le bevute, le chiacchierate infinite, la forza che ci siamo dati reciprocamente. Conoscerti ed esserti amico è stato un grande regalo. Dove sei ora? Mi è difficile crederci”

Non possiamo che stringerci attorno al dolore della famiglia e di tutti gli amici e colleghi che ne corso della sua vita gli hanno voluto bene e che adesso stanno soffrendo per la sua perdita.