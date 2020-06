Seana Collins di Vite al Limite oggi: come è diventata la protagonista

Come è oggi Seana Collins di Vite al Limite e come sta dopo la partecipazione al programma del Dottor Nowzaradan?

Abbiamo seguito molte storie di molti protagonisti di Vite al Limite e la vita di Seana Collins e il suo percorso con il Dottor Nowzaradan ci ha colpito molto, un po’ come quella indimenticabile di Joyce del Viscovo. Una ragazza molto giovane che soffre di grave obesità e che cercherà di sconfiggere sia il suo peso, che le cattive abitudini. Ma le difficoltà sono dietro l’angolo. Vite al Limite del resto è un programma che racconta sempre le vicessitudini di diversi pazienti con un peso superiore ai 300 chili che decidono di cambiare la loro vita, sottoporsi a una dieta e poi essere operati per avere il famigerato bypass gastrico. Tutto avviene nella clinica di Houston in Texas dal Dottor Nowzaradan. Seana ha ottenuto i risultati sperati? Come è diventata oggi?

La storia di Seana: 200 chili a 16 anni

Seana Collins è la protagonista dell’ottavo episodio dell’ottava stagione di Vite Al Limite. La ragazza ha appassionato i telespettatori con la sua storia e soprattutto per via della sua giovane età. La donna infatti all’epoca del programma aveva 22 anni e pesava 298 kg. Chiaramente tutti questi chili hanno compromesso duramente la sua vita e la sua esistenza. Non riesce a camminare e l’unica cosa che vuole fare è mangiare. Un rapporto, quello con il cibo, particolarmente complicato nato da una storia familiare difficile. Seana ha avuto un padre tossicodipendente e violento e per colmare il suo dolore ha iniziato a mangiare arrivando a pesare circa 200 chili già al liceo a soli 16 anni. È stata a sua volta vittima di problemi di tossicodipendenza e quando ha deciso di andare a vivere con la madre sono iniziati i cambiamenti, in positivo.

L’arrivo dal dottor Nowzaradan

Seana si è rivolta così al programma del Dottor Nowzaradan e a Vite al Limite. Purtroppo però le difficoltà non sono mancate, anzi. La ragazza, come tutti i pazienti, è stata invitata a perdere peso prima dell’intervento e a dimostrare la volontà di un dimagrire. Cosa che non è però riuscita tanto che il dottor Now le ha negato il via libera all’intervento proprio per questo motivo. Come sta oggi Seana?

Seana a Vite al Limite perde il supporto del Dottor Nowzaradan

Sul suo profilo Facebook vediamo diverse foto di lei in primo piano, risalenti però ad un anno fa in quanto ha un account privato. Sembra che non sia dimagrita molto e che quindi forse il percorso dal Dottor Nowzaradan non abbia ottenuto i risultati sperati nemmeno dopo la “batosta” del no all’intervento di chirurgia bariatrica.