La Cattedrale del Mare, anticipazioni ultima puntata: colpo di scena nel gran finale di stagione della serie tv spagnola.

Ci siamo! Andrà in onda questa sera, su Canale 5, la quarta e ultima puntata de La Cattedrale del Mare, la serie spagnola tratta dal romanzo storico di Ildefonso Falcones. Una serie che narra le turbolente vicende di Arnau Estanyol, ex servo della gleba, che è riuscito a salire la scala sociale, tra difficoltà, dolori e amori impossibili. Questa sera, alle ore 21 e 20, l‘ultima attesissima puntata della fiction. Nello specifico, andranno in onda il settimo e l’ottavo episodio, dal titolo Vendetta e Condannato. Se non temi gli spoiler e sei curioso di scoprire qualcosa in più sul gran finale di stagione, sei nel posto giusto! Ecco le anticipazioni degli ultimi due episodi.

La Cattedrale del Mare, anticipazioni quarta e ultima puntata: cosa accadrà nel gran finale di stagione?

Questa sera, martedì 9 giugno, andrà in onda l’ultima puntata de La Cattedrale del Mare. Un finale di stagione dove non mancheranno emozioni e colpi di scena. Si tratta del settimo e ottavo episodio della fiction, intitolati rispettivamente Vendetta e Condannato. In seguito, le anticipazioni della puntata di questa sera: Joan decide di appoggiare il piano di Elionor per liberarsi di Mar, quando si convince che la ragazza stia portando sulla cattiva strada e tentando Arnau. Intanto, Sahat viene informato sulla difficile situazione che sta vivendo Arnau, così decide di tornare a Barcellona. Ci sarà anche un faccia a faccia tra Arnau e Francesca, la sua vera madre.

Insomma, non mancheranno i colpi di scena negli ultimi episodi della fiction, con protagonista l’affascinante Aitor Luna. Curiosi di sapere come terminerà la stagione? Non perdetevi la puntata di questa sera. Appuntamento alle ore 21 e 20, su Canale 5!