Uomini e Donne, Sammy Hassan: il gesto per Giovanna non passa inosservato; ecco cosa è accaduto sui social del corteggiatore.

Uomini e Donne si è concluso oggi, martedì 9 giugno, con la messa in onda delle scelte di Carlo Pietropoli e di Sara Shaimi. Una puntata emozionante, così come quella di ieri, in cui a fare la scelta è stata Giovanna Abate, protagonista assoluta di questi ultimi mesi del Trono Classico. La bella romana era divisa tra l’interesse per Davide Basolo ( L’alchimista) e Sammy Hassan. Ma alla fine il suo cuore non ha avuto dubbi: è con Sammy che Giovanna vuole iniziare una storia fuori dal programma. Una storia che è iniziata alla grande, nonostante il piccolo scherzo che il corteggiatore ha fatto alla tronista, proprio nel momento della scelta. E finalmente, poco fa, è apparsa la prima immagine di coppia sui social personali dei protagonisti di Uomini e Donne. È stato Sammy a pubblicare il primo selfie con quella che è a tutti gli effetti la sua nuova fidanzata. Curiosi di vedere lo scatto? Ve lo mostriamo subito!

Uomini e Donne, Sammy Hassan: il gesto per Giovanna su social emoziona i fan della coppia

Giovanna e Sammy formano una delle coppie nate in questa stagione di Uomini e Donne. Una stagione ‘particolare’, segnata dall stop burrascoso a causa del Coronavirus. Ma nonostante la mancanza di contatto fisico, il gioco di sguardi tra Giovanna e Sammy è stato più forte di tutto! Il loro percorso, fatto di alti e bassi, si è concluso con un meraviglioso lieto fine, che ha emozionato i fan della trasmissione. E proprio i fan, da ieri, non vedono l’ora che sbuchi il primo post social della nuova coppia. Ed è arrivato proprio poco fa, nelle Instagram stories di Sammy. Uno scatto in ascensore, come una vera coppia di fidanzatini! Eccolo per voi:

Un Sammy super sorridente e la sua Giovanna che lo avvolge in un tenero abbraccio. E non è tutto: alla sua dolce metà, Sammy dedica una canzone di Vasco, dal titolo super romantico “Accidenti come sei bella”. Eh si, è uno scatto meraviglioso! Che ha letteralmente fatto impazzire i fan della nuova coppia nata nello studio di Uomini e Donne. E voi, cosa pensate di Sammy e Giovanna? Vi piacciono insieme? Se la risposta è sì, non potete non seguirli sui loro profili Instagram! Non ve ne pentirete!