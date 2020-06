Uomini e Donne, Sara e Sonny dopo la scelta: cosa è successo dopo la puntata andata in onda oggi su Canale 5.

Oggi, martedì 9 giugno, su Canale 5, è andata in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne. Una puntata ricca di emozioni, dedicata alle scelte di Carlo Pietropoli e Sara Shaimi. Il bel veneto ha scelto Cecilia Zagarrigo, mentre Sara non ha avuto dubbi. Nonostante il bel percorso con Matteo, la bella tronista ha deciso di iniziare una storia fuori dal programma con Sonny De Meo, che ha risposto si! Una storia che, a quanto pare, procede già a gonfie vele. Poco fa infatti la coppia si è mostrata per la prima volta sui social, con delle stories su Instagram che non sono passate inosservate. I due sembrano essere più uniti che mai! Curiosi di vedere le immagini? Ve le mostriamo subito!

Uomini e Donne, Sara e Sonny dopo la scelta: la coppia si mostra per la prima volta insieme sui social

Sara e Sonny formano una delle coppie nate in questo finale di stagione di Uomini e Donne. I due hanno deciso di uscire insieme dalla trasmissione di Canale 5, nonostante il loro percorso sia stato interrotto per via dell’emergenza Coronavirus. Ma quello che avevano vissuto nelle esterne prima dello stop è stato più forte di tutto. E Sara e Sonny hanno deciso di conoscersi e viversi fuori, senza telecamere. Oggi è andata in onda la puntata della scelte e, poco dopo, i due si sono mostrati insieme sui social. Per la gioia dei numerosi fan, che attendevano un loro cenno su Instagram. È stato Sonny a rifarsi vivo sul suo profilo, chiedendo ai fan come fosse il tempo a Milano. E aggiungendo: “Qui a Roma è bellissimo! Eccolo il mio tempo!”, e mostra la sua Sara, che riempie di baci. “A chi è piaciuta la scelta di Saretta? È piaciuta a noi!”. Immagini dolcissime, quelle di Sara e Sonny, che si mostrano più affiatati che mai! Ecco alcuni screen dei video postati nelle stories:

In altri video, i due scherzano sull’accento milanese, che Sara, romana, deve adottare una volta che andranno a Milano. Insomma, risate e tanti baci per la nuova coppia, che sembra essere davvero in grande sintonia. E voi, cosa ne pensate delle scelte andate in onda oggi? Vi piacciono Sara e Sonny insieme?