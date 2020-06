Vi ricordate com’era Megan Gale? Ecco com’è cambiata negli anni la bellissima modella australiana regina degli spot televisivi di fine anni ’90

Forse solo i più giovanissimi non ricorderanno la bellissima Megan Gale, la regina degli spot pubblicitari della fine degli anni ’90. La Gale è stata ed è ancora certamente una delle donne più belle degli ultimi decenni. Megan Gale è diventata famosa grazie al suo lavoro di Modella e Attrice e in Italia è diventata particolarmente amata e ammirata nel momento in cui ha iniziato a lavorare per la compagnia telefonica ‘Omnitel’, la compagnia madre della Vodafone. La donna infatti ha iniziato a fare spot pubblicitari per la compagnia telefonica in questione. La sua bellezza è stata davvero disarmante e con i suoi occhioni blu e i capelli neri corvini ha incantato tutti. Nonostante le sue origini Australiane, la modella è stata letteralmente adottata dagli italiani e dal suolo del Bel Paese. Adesso che sono passati molti anni dal quelle famose pubblicità, scopriamo insieme com’è cambiata la top model.

Megan Gale è stata certamente una delle modelle più amate di tutti i tempi, con le sue gambe chilometriche ha incantato milioni di uomini e attirato le invidie di altrettante donne. La Gale è nata nel 1975 e attualmente ha 45 anni, nonostante non sia più una ventenne, continua ad essere una donna dalla bellezza disarmante, con gli occhioni blu, la pelle olivastra e i capelli corvini. Probabilmente con l’avanzare dell’età la donna non ha più il fisico magrissimo di vent’anni fa, ma mantiene sempre delle linee davvero invidiabili. Un sorriso smagliante e delle curve davvero invidiabili, le regalano migliaia di Like sui suoi canali social. Soprattutto su Instagram dove l’ex modella è attivissima e condivide sprazzi della sua vita quotidiana e anche del suo lavoro. La modella ha avuto due relazioni importanti, da cui sono nati due splendidi bambini e nonostante le gravidanze, la modella è davvero meravigliosa.

Nonostante siano passati alcuni anni dagli spot pubblicitari, la donna mantiene intatti tutti i lineamenti di quando era poco più che una ragazzina, soprattutto in volto, il tempo sembra non essere affatto trascorso!Come potete ben vedere anche dalle foto!