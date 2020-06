Romina Power, retroscena choc: gesto folle per Al Bano

Secondo le ultime indiscrezioni, Romina Power sarebbe pronta ad un gesto folle per Al Bano: ecco di che cosa stiamo parlando

Al Bano e Romina sono stati una delle coppie più amate del mondo della musica e dello spettacolo. La loro storia d’amore ha fatto sognare milioni e milioni di italiani. I due si sono sposati nel 1970 dopo alcuni anni di fidanzamento ed hanno avuto quattro figli: Ylenia, Jari, Cristel e Romina Jr. Il loro matrimonio subì una battuta d’arresto con la presunta morte della primogenita Ylenia, scomparsa tra il 31 dicembre 1993 e il 1° gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans. I due si separarono ufficialmente cinque anni dopo, mentre il divorzio dal punto di vista legale è arrivato il 20 luglio 2012. Nel frattempo, il cantante di Cellino San Marco si è rifatto un’altra vita accanto a Loredana Lecciso, con la quale ha avuto due figli, Jasmine e Albano Jr. Anche la storia d’amore con la Lecciso però è terminata ufficialmente nel 2018. Il cantautore attualmente vive in Puglia e nella sua tenuta ci sono entrambe le ex compagne.

Romina Power, gesto folle per Al Bano

La storia d’amore tra Al Bano e Romina si è trasformata dal sogno al triangolo rovente con Loredana Lecciso. Negli ultimi anni soprattutto, i tre protagonisti di questo triangolo stanno riempiendo le pagine di gossip. Da quando l’ex coppia ha annunciato la reunion, le voci di un presunto ritorno di fiamma hanno preso totalmente il sopravvento. Tutto ciò ovviamente a discapito del rapporto con la Lecciso. Il cantante di Cellino San Marco, però, ha più volte sottolineato che tra lui e Romina non c’è stato alcun ritorno di fiamma. Al Bano vive nella sua tenuta insieme a Loredana e ai due figli avuti con lei, mentre Romina si trova nella stessa tenuta ma in una casa in disparte. Il triangolo, però, continua a far discutere e le ultime indiscrezioni pubblicate dal settimanale Di Più avrebbero del clamoroso. Secondo il settimane, infatti, Romina sarebbe pronta a lasciare la Puglia dopo che non sarebbe stata invitata dalla Lecciso alla festa di compleanno del suo ex compagno.

Queste al momento sono indiscrezioni e come tali vanno prese con le pinze. La voce, se fosse confermata, avrebbe veramente del clamoroso. Quello di Romina, infatti, sarebbe un gesto folle, anche se già in passato la cantante abbandonò l’Italia per tornare nel suo paese natio. Anche questa volta ci sarebbe Al Bano di mezzo, ma il ruolo più importante sarebbe svolto dalla sua ‘rivale’ in amore: Loredana Lecciso.