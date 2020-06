Belen Rodriguez, la notizia tanto attesa: la foto su Instagram parla chiaro; ecco lo scatto che non è passato inosservato.

Uno scatto che ha emozionato Instagram. Finalmente, la famiglia Rodriguez si è riunita. Dopo aver trascorso tutta la quarantena in Trentino, a casa Moser, anche Cecilia è tornata a Milano, ricongiungendosi al resto della famiglia. E, finalmente, Cechu ha rivisto Belen, in un periodo molto delicato per la showgirl. Come è ormai noto, la Rodriguez è nuovamente in crisi con il marito Stefano De Martino, e non sta vivendo giorni facili. Ha potuto sempre contare, però, sull’affetto della sua famiglia e, da ieri, su quello dell’amata sorella Cecilia, che ha finalmente riabbracciato. E proprio un abbraccio tra le due sorelle è stato immortalato dalla loro mamma, Veronica Cozzani, che ha pubblicato lo scatto sul suo profilo Instagram. Uno scatto dolcissimo, che non poteva passare inosservato. Pioggia di likes per le ‘hermanas’. Guardiamolo insieme.

Belen Rodriguez, la notizia tanto attesa: la foto su Instagram con Cecilia emoziona i fan

Dopo aver trascorso i mesi di lockdown in Trentino dal suo Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez ha raggiunto la sua famiglia a Milano. E si è finalmente ricongiunta alla sua amatissima sorella Belen Rodriguez. In un periodo decisamente non facile per quest’ultima, caratterizzato da una nuova crisi coniugale con Stefano De Martino. Un periodo in cui Belen si è ‘rifugiata’ tra le braccia della sua famiglia, dagli immancabili genitori al fratello Jeremias. E da ieri, finalmente, anche tra le braccia di Cechu. E un tenero abbraccio tra le due sorelle è stato immortalato proprio dalla loro mamma, Veronica Cozzani, che ha regalato ai fan di Instagram un’immagine davvero dolcissima. Ecco il post apparso qualche ora fa sul profilo di mamma Rodriguez:

“Hermanas” seguito da tanti cuori, scrive Veronica Cozzani nella didascalia al post. Un post che in pochissimo tempo è stato invaso dai likes e i commenti dei fan. Parole ricche di affetto per le due sorelle, che finalmente si sono riunite. Uno scatto dolcissimo! Cosa aspettate a seguire la famiglia Rodriguez sui social? Non ve ne pentirete!