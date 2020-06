Come coprire i capelli bianchi senza usare la tinta e con i rimedi fai da te

Come coprire i capelli bianchi senza tinta: i rimedi naturali e quelli cosmetici classici.

Abbiamo trascorso oltre 50 giorni chiusi in casa e del nostro look ce ne siamo dimenticati. Ora che i parrucchieri hanno riaperto molti si sono catapultati dall’hair stylist per recuperare l’acconciatura che si aveva prima della quarantena, altri invece si sono resi conto che basta usare dei rimedi fai da te per coprire i capelli bianchi senza usare la tinta e quindi senza ricorrere ai parrucchieri ogni volta che vediamo uno scintillio bianco tra la chioma. Come fare? Come eliminare il costante e perpetuo bisogno di correre dal parrucchiere per sistemare l’odiosa ricrescita? Ecco i consigli di Fanpage.

I consigli per cancellare la ricrescita

Per prima cosa sul mercato ci sono degli spray che sono molto efficaci per coprire i capelli bianchi senza ricorrere alla tinta. Basta spruzzare il prodotto a circa 10 centimetri e lasciar asciugare. Così possiamo dire tranquillamente addio alla ricrescita almeno fino allo shampoo successivo. Sono perfetti per ingannare l’attesa prima di andare dal parrucchiere.

Altro elemento che ci viene in aiuto è il nostro famigerato mascara. Sono quelli appositi per i capelli con diverse colorazioni che ben si adattano alle nostre tonalità. Si usano proprio come il classico mascara e bisogna applicarlo solo sui ciuffi che devono essere colorati. Occhio a non metterne troppo o ci ritroveremo con l’effetto ciglia incollate! Sempre nel mondo beauty ci sono anche dei prodotti simili agli ombretti perfetti per camuffare i capelli bianchi. Sono dei pigmenti colorati che bisogna spalmare sui capelli nelle zone dove spuntano i capelli bianchi. Si applicano sui capelli asciutti e durano, anche in questo caso, fino al successivo shampoo.

Come nascondere i capelli bianchi con i rimedi naturali e senza tinta

Se invece state cercando dei rimedi naturali per coprire i capelli bianchi senza usare la tinta sappiate che il caffè diventa un ottimo alleato. Mischiandolo con il balsamo e lasciandolo un po’ in posa ravviverà il tuo colore naturale e coprirà i capelli argentati. Stesso discorso per il cacao. Seguendo le indicazioni di svariate influencer e youtuber potrete ottenere un ottimo riflesso luminoso che va a schiarire le aree di capelli più chiare. In ultimo, se avete una tonalità di capelli molto chiara e tendente al biondo largo alla camomilla che, insieme al miele riesce a ravvivare il colore lasciando il composto in posa per circa 30 minuti.

(Fonte immagini Pixabay)