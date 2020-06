Sapete perché Daydreamer, la nuova serie televisiva turca con Can Yaman come protagonista, ha un titolo originale diverso?

Terminato l’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne, ne è iniziato un altro davvero incredibile. Da mercoledì 10 Giugno, infatti, sta andando in onda la nuova ed imperdibile serie televisiva turca con protagonista Can Yaman. Dopo aver fatto appassionare ed incantare milioni di telespettatori con altre e precedenti serie, il famosissimo e bellissimo attore turco è pronto a tenere incollati il pubblico italiano per una stagione estiva. Nonostante Daydreamer, questo è il nome della fiction, sia stato mandato in onda, fino a questo momento, soltanto due volte, ha riscosso un successo davvero assoluto. Eppure, sapete che, in realtà, la serie ha un altro titolo diverso da questo che conosciamo tutti? Ebbene si. Daydreamer non è affatto il titolo originale, bensì lo è Erkenci Cus. Ecco, ma cosa significa? Diamoci uno sguardo insieme.

Daydreamer, sapete perché ha un titolo originale diverso?

Seppure il successo riscontrato dalla nuova serie televisiva turca Daydreamer con protagonista indiscusso l’aitante Can Yaman è davvero smisurato, davvero in pochissimi sanno che, in realtà, la seria ha un titolo originale totalmente diverso da quello utilizzato in Italia. In Turchia, infatti, il fenomeno televisivo si chiama Erkenci Cus. Sapete perché? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato il diretto interessato. Ovvero, l’attore principale. In una sua recentissima intervista a NTV, Can Yaman ha spiegato esattamente per quale motivo gli autori della serie ha scelto queste due parole come titolo. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che facciano riferimento ad un uccello. In particolare, ad un albatro. Dove l’avevamo già visto questo animale? Semplice: tatuato sul petto di Can Divit, il personaggio che il bel Yaman interpreta.

A voi, invece, quale titolo sarebbe piaciuto? Quello attuale oppure Erkenci Cus? Dateci le vostre opinioni.

L’avete mai visto da bambino?

Ammettiamolo: Can Yaman ha fatto letteralmente perdere la testa alle italiane e non solo. E, parliamoci chiaro, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Ma l’avete mai visto da bambino? Noi si! E, vi assicuriamo, ha sempre promesso grandi cose.