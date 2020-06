Lorenzo Jovanotti, dedica romantica sui social: “Buon compleanno”

Lorenzo Jovanotti ha pubblicato una dedica molto romantica sui suoi canali social: ecco il post pubblicato dal cantautore

Jovanotti, pseudonimo di Lorenzo Cherubini, è uno dei cantanti più amati del panorama artistico italiano. Il cantautore romano è stato lanciato negli anni ottanta da Claudio Cecchetto. Nel corso degli anni ha sperimentato diversi generi musicali, dall’hip hop al funk fino alla musica dance. Nel suo repertorio, però, non mancano canzoni più emotive come “A te“. Tale brano è dedicato alla moglie, Francesca Valiani. Lorenzo, dopo una storia fugace con Rosita Celentano, sua partner anche nel videoclip de La mia moto, ha conosciuto Francesca grazie alla sorella. I due hanno convissuto a lungo, fino al matrimonio arrivato nel 2008 e celebrato a Cortona, nella chiesa di Santa Maria Nuova. I due hanno una figlia, Teresa Lucia, nata il 13 dicembre 1998, alla quale il cantautore ha dedicato la canzone Per te.

Lorenzo Jovanotti, dedica romantica sui social

La storia d’amore tra il cantautore e la sua compagna è lunga e duratura. I due stanno insieme da un bel po’ di tempo e nel ’98 hanno potuto coronare il sogno di diventare genitori della dolcissima Teresa Lucia. Lorenzo è davvero molto innamorato della moglie e il brano A te, dedicato alla Valiani, è diventato il manifesto del romanticismo. Oggi pomeriggio, sul suo account Instagram, Lorenzo ha pubblicato una bellissima dedica per sua moglie. Oggi, infatti, è il compleanno di Francesca Valiani e il cantautore ha voluto festeggiare la ricorrenza, pubblicando un loro scatto e facendole gli auguri sui suoi canali social.

La foto ha raggiunto migliaia di like in pochi minuti e tra i commenti i fan del cantautore hanno pubblicato messaggi di auguri per la donna. Sempre tra i commenti, inoltre, erano presenti anche messaggi di personaggi famosi, come ad esempio Levante, che ha fatto gli auguri alla moglie di Lorenzo Cherubini.