Rita Dalla Chiesa, forte commozione a “Io e te”: cos’è successo

Rita Dalla Chiesa, ospite di “Io e Te”, programma di Pierluigi Diaco, si è commossa in diretta: di seguito vi raccontiamo cos’è successo

Rita Dalla Chiesa, storica giornalista e conduttrice televisiva, nonché figlia del compianto Generale Dalla Chiesa, è stata ospite nella puntata odierna di Io e Te, programma condotto da Pierluigi Diaco. La lunga intervista rilasciata dall’ex conduttrice di Forum ha toccato vari temi ed ha alternato momenti di leggerezza ad altri di forte commozione. Un momento in particolare ha fatto commuovere la figlia del Generale. Di seguito vi raccontiamo cos’è successo nello studio di Diaco.

Rita Dalla Chiesa si commuove a “Io e Te”

La Dalla Chiesa è stata ospite nella puntata odierna del programma condotto da Pierluigi Diaco. La sua intervista, come abbiamo detto sopra, ha alternato momenti di spensieratezza a momenti di commozione. Il conduttore ha fatto anche una domanda abbastanza piccante al suo ospite, chiedendole: “Dove preferisci fare l’indicibile?“. La conduttrice, però, non si è tirata indietro ed ha risposto: “Il treno, nel vagone letto. È romanticissimo. Si sta in due in uno spazio ristretto e ci si dicono molte più cose”. L’intervista ha avuto anche momenti di forte commozione. La Dalla Chiesa ha dichiarato che una delle sue cantanti preferite è Alessandra Amoroso ed ha ovviamente ricordato il suo collega Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo del 2018.

La conduttrice, però, si è commossa soprattutto durante il consueto spazio riservato alla consegna del disegno realizzato da Lucangelo Bracci. L’artista ha ritratto per lei una bottiglia immersa nel mare con un messaggio al suo interno. La commozione di Rita è stata così forte che non è riuscita a trovare le parole. La conduttrice e giornalista ha ringraziato l’artista e poi ha detto: “Grazie davvero, questo me lo incornicio a casa“. Siamo sicuri che questo momento avrà emozionato anche i telespettatori italiani.