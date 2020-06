Clizia Incorvaia risponde al comunicato pubblicato poco fa sui canali social di Temptation Island: ecco le parole dell’ex gieffina.

Poche ore fa sulle pagine social ufficiali di Temptation Island è spuntato un post piuttosto inedito. Il programma estivo sta per tornare e sono tanti i dubbi su chi saranno le coppie protagoniste: le indiscrezioni sui concorrenti che si metteranno in gioco nel villaggio delle tentazioni sono già molte. C’è anche chi ha dichiarato di aver rifiutato di partecipare al docu-reality targato Maria De Filippi: la redazione di Temptation Island ha criticato proprio coloro che hanno fatto, a detta loro, dichiarazioni false. In particolare, viene citata la coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. L’ex gieffina ospite a Radio Anni 60 nella trasmissione di Turchese Baracchi, ha dichiarato di aver ricevuto la proposta dal programma, ma di averla rifiutata. La produzione di Temptation Island ha così smentito. L’ex gieffina ha risposto pochi minuti fa al comunicato del programma: ecco le sue parole.

Clizia Incorvaia: “Le mie parole mal interpretate”, la risposta al comunicato di Temptation Island

Con un post sui social, la redazione di Temptation Island ha voluto chiarire che “i nomi che dichiarano di aver rifiutato al programma, sono sempre non veri”. Il motivo del post? Clizia Incorvaia a Radio Anni 60 ha raccontato di aver rifiutato la proposta, poiché quel genere di programma non fa parte del loro ‘modus operandi’. La redazione del programma estivo ha commentato aspramente al ‘rumors’: Clizia pochi minuti fa ha replicato ed ha detto la sua riguardo quanto sta accadendo. Ecco le sue parole in Un IG story:

“Non sono mai stata contattata dalla redazione di Temptation Island. Forse le mie parole sono state mal interpretate. Dinanzi alla domanda che mi è stata rivolta, “Faresti in questo momento Temptation Island con Paolo?”, ho risposto di no perchè ci stiamo ancora conoscendo. Nulla tolgo al lavoro della redazione di Maria”.