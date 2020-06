Chiara Nasti, il costume ‘particolare’ incanta i followers di Instagram

Chiara Nasti, il costume ‘particolare’ incanta i followers: pioggia di likes per lo scatto pubblicato su Instagram.

Lei è una delle influencer più famose del momento. In tv, l’abbiamo vista nell’edizione del 2018 de L’Isola dei famosi, ma è sui social che Chiara Nasti è una vera e propria star. La napoletana ha solo 22 anni ma è già un volto molto noto nel mondo del web. Il suo profilo Instagram, il cui nick name è ‘nastilove’, è seguito da un milione e 700 mila followers! Followers che qualche ora fa hanno potuto ammirare la modella in tutta la sua bellezza. In vacanza in costiera Sorrentina, Chiara ha sfoggiato un costume che non è passato inosservato. Si tratta di un costume intero, di color verde e particolarmente sgambato. Pioggia di likes per lo scatto della blogger. Diamo un’occhiata.

Chiara Nasti, il costume ‘particolare’ incanta i followers: pioggia di likes per lo scatto dell’influencer

Eh si, ve l’avevamo detto, Chiara è davvero irresistibile. Pioggia di likes e complimenti per la influencer, che si conferma una delle più seguite del web. E voi, cosa aspettate a seguire le ‘avventure social’ della Nasti? Non ve ne pentirete!