Miriam Leone e la scollatura che incanta Instagram: boom di likes per lei

Miriam Leone e la scollatura che incanta Instagram: boom di likes per lo scatto pubblicato sui social dall’ex Miss Italia.

Tra le ex Miss Italia, lei è una delle più amate in assoluto. Era il 2008 quando Miriam Leone è stata incoronata la più bella di Italia e, da quel momento, è entrata nel cuore dei fan per non uscirne più. Oggi è una conduttrice e attrice di successo, ma è anche sui social che Miriam si tiene in contatto col suo pubblico. Sul suo profilo Instagram, che conta ben 1 milione e 200 mila followers, la siciliana ama condividere scatti delle sue giornate, che raramente passano inosservati. Come quello pubblicato proprio qualche ora fa dalla Leone. Un selfie incantevole, in cui in primo piano c’è la notevole scollatura dell’ex Miss: pioggia di likes per lo scatto. Diamo un’occhiata.

Uno scatto che ha incantato Instagram , quello pubblicato oggi da Miriam Leone. L’ex Miss Italia è una delle donne più apprezzate del momento e basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram per rendersene conto. Una valanga di likes e complimenti invade ogni scatto pubblicato dall’attrice. Anche l’ultimo, in cui Miriam è davvero bellissima. Un selfie in cui la Leone indossa una maglia nera, dallo scollo a barca, che lascia intravedere un po’ troppo. I fan sono letteralmente impazziti. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto. Lo scatto di Miriam è davvero incantevole. Il post, come sempre quando si tratta della siciliana, ha ottenuto in poco tempo il pieno di likes e commenti: tutti ricchi di complimenti per lei! E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram? Non ve ne pentirete!