Cos’è la vigoressia o Complesso di Adone: come riconoscerla e chi ne soffre

Cos’è la vigoressia e chi ne soffre? Come riconoscere questa problematica che interessa soprattutto gli uomini in giovane età.

Ci sono diverse patologie legate al fisico e alla forma fisica al giorno d’oggi. Si pensa che colpiscano essenzialmente le donne, ma non è così. Ad essere ossessionati dall’aspetto, in alcuni casi, sono anche gli uomini soprattutto negli ultimi anni in cui c’è stato un vero e proprio boom di attenzioni estreme per muscoli definiti e forma fisica perfettamente delineata. Si chiama vigoressia e, come riporta GQ Italia, non va sottovalutata perché è un vero e proprio disturbo molto pericoloso per la salute mentale e anche quella fisica, chiaramente.

Da quando si parla di Vigoressia e cosa comporta?

La prima volta in cui si è parlato di questo problema è stato il 1993 ed è stata definita anche come Complesso di Adone. Inizialmente era una preoccupazione eccessiva per un difetto fisico che si trasforma in un’ossessione per il tono muscolare, l’allenamento e una dieta di cibi iperproteici e ipocalorici. Il problema è che questa vigoressia non ha mai pace. L’uomo non è mai soddisfatto al 100% del suo corpo e tende verso una perfezione che, chiaramente, non si può ottenere. Il rischio? Una depressione e un’ossessione ancora più estrema che potrebbe causare problemi anche fisici per via di un sovraccarico di allenamento.

Chi ne soffre?

Si stima che in Italia ci siano circa 60mila persone soggette alla vigoressia e che sia una condizione che interessa essenzialmente i ragazzi tra i 19 e i 35 anni. Una diagnosi precoce è sicuramente molto importante, ma anche piuttosto complicata perché non basta essere solo interessati al proprio corpo e prendersene cura per sostenere che quella persona abbia un problema col fisico, anzi.

Curare la propria alimentazione e il tono muscolare è importante, bisogna controllare quando scattano, eventualmente, dei segni di ossessione. In quel caso è bene chiedere l’aiuto di un esperto.