Uomini e Donne, l’ex tronista Giorgio Alfieri ritrova l’amore: lei è un volto noto, e moglie di un altro tronista della trasmissione.

Gli appassionati di Uomini e Donne ricorderanno senza dubbio il suo percorso sul trono più famoso della tv. Parliamo di Giorgio Alfieri, il bel romano, ex concorrente di ‘Campioni’, che nella trasmissione di Maria De Filippi aveva incontrato e scelto Martina Luciani. Una storia intensa quella tra i due, dalla quale è nata la piccola Asia. Una storia che, però, non ha avuto lieto fine. Ma, oggi, Giorgio sembra aver ritrovato il sorriso tra le braccia di una meravigliosa mora, con la quale si è mostrato qualche ora fa sui social. Ma attenzione: lei non è un volto sconosciuto. Scopriamo di chi si tratta e diamo un’occhiata alle foto della nuova coppia!

Uomini e Donne, l’ex tronista Giorgio Alfieri ritrova l’amore: lei è l’ex moglie di Lucas Peracchi

L’ex tronista Giorgio Alfieri ha una nuova fidanzata. A svelarlo è stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. È proprio lì che, qualche ora fa, il romano ha pubblicato un selfie con quella che è a tutti gli effetti la sua nuova compagna. E non si tratta di un volto sconosciuto: lei è Silvia Corrias, ex moglie di Lucas Peracchi, anche lui ex tronista di Uomini e Donne, ed attuale fidanzato di Mercedesz Henger. Silvia e Giorgio si mostrano insieme e sorridenti, in uno scatto che non è passato inosservato. Date un’occhiata:

Anche nelle stories, Giorgio ha pubblicato vari scatti e video in compagnia della sua bella Silvia, che, nell’ultima foto, bacia appassionatamente:

Anche la Corrias ha pubblicato foto e video di coppia nelle sue stories e i due sembrano davvero molto affiatati. Insomma, sembra essere davvero l’inizio di una bellissima storia d’amore! E voi, cosa ne pensate di questa nuova coppia? Vi piacciono Giorgio e Silvia insieme?