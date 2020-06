È in arrivo una svolta storica per il programma Uomini e Donne: ecco cosa succederà dal prossimo anno, di seguito tutti i dettagli

Uomini e Donne è uno dei programmi di punta di Mediaset. Il dating show va in onda dal 2000 ed è condotto da Maria De Filippi. Nel corso degli anni, la produzione ha spesso cambiato il format. Originariamente vi era un unico trono dedicato ai tronisti e alle troniste. Nel 2010 c’è stata l’introduzione del trono over, dedicato alle dame e ai cavalieri. Tale format ha quasi preso il sopravvento in termini di ascolti sul trono classico e ad oggi risulta il pilastro portante del programma. Nelle scorse settimane invece, in seguito alla diffusione del Coronavirus in Italia e alla sospensione di alcuni programma, la trasmissione di Maria De Filippi ha assunto una nuova veste, mettendo insieme il trono classico e il trono over.

Uomini e Donne, svolta storica per il programma: cosa succede

Martedì scorso è andata in onda l’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne. La produzione ha deciso di chiudere con le scelte, quasi ‘a sorpresa’, di Carlo Pietropoli e Sara Shaimi. Il giorno prima, invece, c’era stata la scelta di Giovanna Abate. La stagione del programma di Maria De Filippi si chiude ancora una volta con alcune consapevolezze. Innanzitutto, il dating show ha dimostrato anche quest’anno di non avere rivali e di saper battere sempre la concorrenza. Riguardo ai numeri interni al programma, invece, il trono over conferma la leadership nei confronti del trono classico che quest’anno, a parte qualche rarissima eccezione, ha veramente stentato.

La produzione dunque avrebbe in mente una svolta storica per il programma di Maria De Filippi. A partire dal prossimo anno, invece, potrebbe esserci un nuovo cambiamento nel format: il trono over e il trono classico potrebbero essere fusi e essere registrati nella stessa puntata.